台南慶安宮開荷蘭井取午時水 毛小孩也被帶來「點雄黃」

善化慶安宮前的荷蘭古井重啟，汲取午時水。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/31 14:25

〔記者吳俊鋒／台南報導〕知名的台南市定古蹟善化慶安宮，今天依循傳統舉行端陽祭典暨聯歡活動，除了應景的香包之外，由於艷陽高照，也發放消暑的冰棒、仙草、西瓜，以及美味的滷菜與麵羹，還有保平安的千順神將餅、五色長命縷，完成立蛋就可獲贈好禮，現場福利大放送，廟方重啟荷蘭井，供鄉親取午時水，加上驅邪、除穢、招財等相關儀式，人潮爆滿，民眾更帶著毛小孩來「點雄黃」，頗有意思。

善化慶安宮主祀天上聖母，創建迄今逾3個世紀，歷史久遠，在端午期間舉辦祭典暨聯歡活動已超過20年，成為地方重要的傳統節慶盛會。

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今天的活動在慶安宮廣場舉行，廟方將端午應景的艾草、菖蒲，連同全新的柿子、葫蘆等吉祥造型香包一併分送，大排長龍，成功匯聚人氣。

接著千里眼、順風耳等神將現身，掛在胸前的串餅，逐一分給現場的小朋友吃平安；隨後展開清涼的呷西瓜趣味競賽，分男、女、囡仔等3組，依序進行，觀戰的民眾賣力加油，吶喊聲此起彼落，相當熱鬧。

在大法師鍾昂翰的帶領下進行祭拜，接著到廟埕前的道路，重啟百年歷史的荷蘭古井，善化區長譚乃澄、副議長林志展、市議員李文俊等都到場，一起開動午時水的汲取。

廟方透過馬達將古井的午時水抽出來，信眾拿著寶特瓶、塑膠桶等各式容器取用，帶回家淨化、除穢，以陽氣趕走陰霾。

開啟荷蘭古井後，慶安宮也發放五色長命縷，大小朋友配掛在手上後，再由鍾昂翰進行點雄黃，端午驅毒、避邪，祈求健康、順遂。

有信眾還帶著家裡的毛小孩一起來點雄黃，畫面有趣；近午時，慶安宮廟內開始立蛋，完成者還可獲贈1份肉燥拉麵，親子全力以赴，笑聲洋溢，歡度佳節。

眾人合力開啟善化慶安宮前的荷蘭古井，準備取用午時水。（記者吳俊鋒攝）

民眾帶著各式容器到慶安宮，排隊取用荷蘭古井的午時水。（記者吳俊鋒攝）

取用午時水後，為大小朋友進行「點雄黃」。（記者吳俊鋒攝）

信眾將毛小孩帶來，讓法師鍾昂翰進行「點雄黃」儀式。（記者吳俊鋒攝）

近午時，大小朋友一起玩立蛋。（記者吳俊鋒攝）

副議長林志展為小朋友繫上五色長命縷，代表平安、健康。（記者吳俊鋒攝）

現場舉辦吃西瓜趣味競賽，小朋友全力拚戰。（記者吳俊鋒攝）

千里眼、順風耳等神將胸前的平安餅，發放給小朋友。（記者吳俊鋒攝）

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