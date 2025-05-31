為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南慶安宮開荷蘭井取午時水 毛小孩也被帶來「點雄黃」

    善化慶安宮前的荷蘭古井重啟，汲取午時水。（記者吳俊鋒攝）

    善化慶安宮前的荷蘭古井重啟，汲取午時水。（記者吳俊鋒攝）

    2025/05/31 14:25

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕知名的台南市定古蹟善化慶安宮，今天依循傳統舉行端陽祭典暨聯歡活動，除了應景的香包之外，由於艷陽高照，也發放消暑的冰棒、仙草、西瓜，以及美味的滷菜與麵羹，還有保平安的千順神將餅、五色長命縷，完成立蛋就可獲贈好禮，現場福利大放送，廟方重啟荷蘭井，供鄉親取午時水，加上驅邪、除穢、招財等相關儀式，人潮爆滿，民眾更帶著毛小孩來「點雄黃」，頗有意思。

    善化慶安宮主祀天上聖母，創建迄今逾3個世紀，歷史久遠，在端午期間舉辦祭典暨聯歡活動已超過20年，成為地方重要的傳統節慶盛會。

    今天的活動在慶安宮廣場舉行，廟方將端午應景的艾草、菖蒲，連同全新的柿子、葫蘆等吉祥造型香包一併分送，大排長龍，成功匯聚人氣。

    接著千里眼、順風耳等神將現身，掛在胸前的串餅，逐一分給現場的小朋友吃平安；隨後展開清涼的呷西瓜趣味競賽，分男、女、囡仔等3組，依序進行，觀戰的民眾賣力加油，吶喊聲此起彼落，相當熱鬧。

    在大法師鍾昂翰的帶領下進行祭拜，接著到廟埕前的道路，重啟百年歷史的荷蘭古井，善化區長譚乃澄、副議長林志展、市議員李文俊等都到場，一起開動午時水的汲取。

    廟方透過馬達將古井的午時水抽出來，信眾拿著寶特瓶、塑膠桶等各式容器取用，帶回家淨化、除穢，以陽氣趕走陰霾。

    開啟荷蘭古井後，慶安宮也發放五色長命縷，大小朋友配掛在手上後，再由鍾昂翰進行點雄黃，端午驅毒、避邪，祈求健康、順遂。

    有信眾還帶著家裡的毛小孩一起來點雄黃，畫面有趣；近午時，慶安宮廟內開始立蛋，完成者還可獲贈1份肉燥拉麵，親子全力以赴，笑聲洋溢，歡度佳節。

    眾人合力開啟善化慶安宮前的荷蘭古井，準備取用午時水。（記者吳俊鋒攝）

    眾人合力開啟善化慶安宮前的荷蘭古井，準備取用午時水。（記者吳俊鋒攝）

    民眾帶著各式容器到慶安宮，排隊取用荷蘭古井的午時水。（記者吳俊鋒攝）

    民眾帶著各式容器到慶安宮，排隊取用荷蘭古井的午時水。（記者吳俊鋒攝）

    取用午時水後，為大小朋友進行「點雄黃」。（記者吳俊鋒攝）

    取用午時水後，為大小朋友進行「點雄黃」。（記者吳俊鋒攝）

    信眾將毛小孩帶來，讓法師鍾昂翰進行「點雄黃」儀式。（記者吳俊鋒攝）

    信眾將毛小孩帶來，讓法師鍾昂翰進行「點雄黃」儀式。（記者吳俊鋒攝）

    近午時，大小朋友一起玩立蛋。（記者吳俊鋒攝）

    近午時，大小朋友一起玩立蛋。（記者吳俊鋒攝）

    副議長林志展為小朋友繫上五色長命縷，代表平安、健康。（記者吳俊鋒攝）

    副議長林志展為小朋友繫上五色長命縷，代表平安、健康。（記者吳俊鋒攝）

    現場舉辦吃西瓜趣味競賽，小朋友全力拚戰。（記者吳俊鋒攝）

    現場舉辦吃西瓜趣味競賽，小朋友全力拚戰。（記者吳俊鋒攝）

    千里眼、順風耳等神將胸前的平安餅，發放給小朋友。（記者吳俊鋒攝）

    千里眼、順風耳等神將胸前的平安餅，發放給小朋友。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播