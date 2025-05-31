端午節午後國道湧車潮！高公局籲避開13塞車路段 國5南向建議17時後出發

今天上午9時53分國1南向73公里處發生3輛小客車追撞事故。（高公局提供）

2025/05/31 14:34

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（31日）端午節各地天氣不錯，國道湧現出遊車潮。交通部高速公路局指出，預判今天下午有13處國道易塞車路段，提醒用路人注意。

高公局預判今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

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高公局建議，國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間；請用路人可透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

另外，今天上午9時53分，國1南向73公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時8分排除，造成後方車流回堵2公里；10時29分，國1北向11.1公里處發生2輛小客車追撞事故（事故前車多），占用內線車道，於上午10時36分排除；11時9分，國1北向342.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線及內線車道，於上午11時27分排除，造成後方車流回堵3公里；均影響整體車流順暢。

交通部公路局也指出，省道易塞車路段包括銜接國道的快速公路如北部台64線接國3中和交流道，中部台74線臺中環線接國3之快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道；主要城際道路如中部台61線中彰大橋路段，以及觀光景點周邊道路如北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段。

今天午後國道易塞車路段。北區南向。（高公局提供）

今天午後國道易塞車路段。中區南向。（高公局提供）

今天午後國道易塞車路段。南區南向。（高公局提供）

今天午後國道易塞車路段。北區北向。（高公局提供）

今天午後國道易塞車路段。中區北向。（高公局提供）

今天午後國道易塞車路段。南區北向。（高公局提供）

今天上午10時29分國1北向11.1公里處發生2輛小客車追撞事故。（高公局提供）

上午11時9分國1北向342.5公里處發生2輛小客車追撞事故。（高公局提供）

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