世壯運閉幕「台灣」被消音！ 簡舒培：蔣萬安、侯友宜給個交代！

民進黨北市議員簡舒培。（資料照）

2025/05/31 14:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本月17日登場的2025雙北世界壯年運動會（世壯運）爭議不斷，昨日舉行的閉幕典禮又被網友質疑，在演出過程竟將歌曲原本有的「台灣」消音，連大螢幕牆上的字幕都被改掉，引發各界憤怒。對此民進黨台北市議員簡舒培表示，為何要消音「台灣」？蔣萬安、侯友宜給個交代！

簡舒培在臉書PO文表示，昨夜世壯運閉幕，來自107個國家的選手齊聚新北市美術館參與盛典。但在華麗的舞台背後，卻發生了一件令人錯愕的事——玖壹壹演唱《世界都看見》時，原本應唱出「我台灣來欸」的歌詞竟被消音，螢幕字幕也被改為模糊的「阮作伙來……」，這樣的「技術處理」，瞬間引爆社群輿論。

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簡舒培指出，雙北市政府在閉幕晚會中對「台灣」進行技術性刪除，無疑是文化自我審查最荒謬的縮影。這不僅是對台灣身分的矮化，更是台灣長期面對國際壓力下的反射性退縮，《世界都看見》是一首歌頌在地驕傲、連結國際視野的歌曲，而「我台灣來欸」正是其中的靈魂。邀請玖壹壹上台卻又消音其代表性歌詞，不但扭曲創作精神，更成為徹頭徹尾的文化挪用。主辦單位想藉在地能量來撐場面，卻不願誠實面對「台灣」兩個字，這既是對創作者的不尊重，也是對觀眾智商的侮辱。

簡舒培續指，蔣萬安、侯友宜作為主辦城市首長，必須對這樣荒謬的處理方式給個交代，這是單純的「技術疏失」？還是為了「避免爭議」而刻意安排的政治決策？在台灣主辦的國際活動都不敢說出「台灣」的名字，我們還能說這是屬於台灣的光榮時刻嗎？藝術不能為政治退讓，身分不該被靜音。

簡舒培怒批，這不只是一次演出失誤，更是一場文化尊嚴的災難。當一首歌曲的關鍵詞彙因政治考量被消音，這場典禮還有什麼代表台灣的價值可言？台灣，絕不應該被誰悄悄消音，難怪在我質詢蔣萬安市長世界上那一個國家要消滅中華民國時，他怎麼樣也不敢講出「中國」兩個字！蔣萬安、侯友宜，請你們出面說清楚，為這場對台灣的靜音道歉

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