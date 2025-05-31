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    端午節天氣晴 布袋午時鹽大豐收

    布袋洲南鹽場今採收午時鹽，200多位民眾觀賞手工曬鹽的傳統技藝。（記者王善嬿攝）

    布袋洲南鹽場今採收午時鹽，200多位民眾觀賞手工曬鹽的傳統技藝。（記者王善嬿攝）

    2025/05/31 14:12

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣罕見仍保有傳統手工曬鹽的嘉義縣布袋鎮洲南鹽場，端午節一年一度採午時鹽活動，今上午10點登場，海區天氣晴朗無雲，午時鹽大豐收，200多位民眾將吸飽強烈陽光的午時鹽帶回家，祈求庇佑平安。

    洲南鹽場採收午時鹽活動，今邀請王爺、土地公、濟公等神尊坐鎮，並依循古禮進行酬神儀式，主辦單位還規劃擲筊比賽、立非籠飼蛋、品嚐肉粽麵包等節目，其中現場製作「肉粽麵包」的「村上桃貴」烘焙業者，今年與養殖業者謝戎宥聯名推出升級版肉粽麵包，限量150份，被參加民眾一掃而空。

    洲南鹽場創辦人蔡炅樵表示，去年至今年初雖有冬雨，不過入春後幾乎都是好天氣，5月雖有梅雨鋒面，但雨水不多，今天端午節的天氣晴朗無雲，採收午時鹽成果豐碩。

    蔡炅樵表示，台灣傳統民俗，在端午節中午11點至下午1點取用午時水，祈求平安，洲南鹽場自2014年起將午時水概念轉化為採收午時鹽，在端午節正午採收的午時鹽，吸收天地正氣也可保平安，民眾可隨身攜帶或泡澡淨身使用。

    蔡炅樵說，除採收午時鹽，活動長期與家樂福文教基金會合作，由該基金會提供非籠飼雞蛋立蛋，民眾可藉機認識非籠飼蛋，進而透過消費行為保障動物福利。

    布袋鎮長蔡瑋傑表示，布袋早前漁、鹽產業盛行，因鹽是戰時重要物資，都由國家控管，而鹽的品質好壞，仰賴鹽工曬鹽技術而定；隨台鹽食鹽轉為進口，2001年鹽場停止曬鹽，洲南鹽場是布袋僅存鹽場，每年端午節舉辦採收午時鹽活動，民眾能體驗從引進海水濃縮成滷水、曬鹽、採收結晶鹽等手工曬鹽過程，還能現場煎蛋加鹽花，不只看得到也吃得到。

    家樂福文教基金會提供非籠飼蛋立蛋，布袋鎮長蔡瑋傑（右）立蛋成功。（記者王善嬿攝）

    家樂福文教基金會提供非籠飼蛋立蛋，布袋鎮長蔡瑋傑（右）立蛋成功。（記者王善嬿攝）

    村上桃貴烘焙業者與布袋養殖業者謝戎宥聯名推出限量肉粽麵包，應景又創新。（記者王善嬿攝）

    村上桃貴烘焙業者與布袋養殖業者謝戎宥聯名推出限量肉粽麵包，應景又創新。（記者王善嬿攝）

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