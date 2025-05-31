台南鹽水泉利打鐵舖第6代李信賢接手 汲古井午時水換打鐵水百年不變

泉利第六代李信賢接手打鐵鋪。（記者楊金城攝）

2025/05/31 14:07

〔記者楊金城／台南報導〕台南鹽水橋南老街泉利打鐵鋪一年才以午時水換一次打鐵水的傳統超過百年，讓人嘖嘖稱奇，雖然泉利第5代老闆李一男去年12月離世，第6代李信賢接棒，今天（31日）端午節按傳統用古井的午時水換新的打鐵水維持不變。

泉利打鐵鋪，傳承6代、至少200年歷史，是鹽水老字號的手工打鐵舖，打鐵生意靠口碑，也有遊客專程來探訪。

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李一男往年習慣在鄰居的八卦古井汲取井水作為午時水，為老鋪內冶鐵、磨鐵的2個水槽換新的打鐵水共約300公升，李信賢在今天端午節的「正午」12點，到橋南老街另一口古井汲水，他說：「汲水的古井雖然換了，但打鐵鋪用午時水打鐵煉鋼、磨刀的百年傳統不會消失」。

50歲的李信賢，唸國中、高中時就跟祖父、父親學打鐵，泉利有段時間是三代在打鐵，李信賢在28歲時回到老店再和父親李一男打鐵22年，包括選鐵材鋼料、鍛造、冶磨、定型等打鐵技術盡得真傳，刀具耐用出名。

李信賢說，泉利手工打造生產的現代刀具、農耕器具品質有口碑，老店面對現代刀具廠競爭，老店還有生存空間，會維持泉利開業下去。

台南鹽水橋南老街泉利打鐵鋪第五代老闆李一男不在了。（資料照）

台南鹽水橋南老街泉利打鐵鋪第六代李信賢（前右）在今天（31日）端午節，汲取古井水，保持一年在端午以午時水換一次打鐵水的傳統不變。（記者楊金城攝）

泉利打鐵鋪的生意，靠客群口碑。（記者楊金城攝）

泉利手工打鐵老鋪歷史200年。（記者楊金城攝）

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