端午節不立蛋 屏東佳冬封街「立西瓜」888顆

佳冬端午立西瓜。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/31 13:52

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕端午佳節，屏東縣佳冬鄉石光村舉辦「端午立西瓜」活動，現場888顆大西瓜整齊排列，場面壯觀，吸引眾多民眾齊聚一堂，祈福產業興旺、百姓安康。縣長周春米盛讚，佳冬鄉雖非西瓜產地，卻是全台八成西瓜苗的培育重鎮，素有「西瓜原鄉」美譽，展現在地農業的獨特魅力。

佳冬鄉石光見聚落（現石光村、玉光村）以嫁接育苗聞名，早年居民依季節將優質西瓜苗運往花蓮、台南、雲林等地定植，再運回販售，奠定西瓜原鄉地位。佳冬鄉農會總幹事林淑玲表示，2018年在地青農首創立139顆西瓜，引起熱烈迴響；隔年農會接手，立520顆西瓜，甚至登上凱道立999顆，聲勢浩大。疫情停辦3年後，去年重啟活動，今年更擴大至888組，盼帶動消費熱潮，讓更多人認識佳冬西瓜產業。

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活動現場熱鬧非凡，除立西瓜儀式，還首度舉辦「西瓜大胃王」趣味競賽，邀集鄰近鄉鎮的機關、學校組隊參賽，分社會組、機關組及學生組，冠軍隊伍可獲豐厚獎金，增添節慶氣氛。農糧署指出，佳冬鄉專精培育西瓜苗，供應全台產區，2022年全國西瓜種植面積達7322公頃，產量12.66萬噸，產值24.02億元，主要產地包括花蓮、台南等地。

周春米強調，佳冬鄉以育苗技術撐起全台西瓜產業，立西瓜活動不僅展現農村活力，更推廣在地特色，盼成為屏南地區端午節慶新亮點。林淑玲則期許，透過活動讓民眾看見佳冬的農業創新與團結精神，帶動地方經濟。

佳冬端午立西瓜。（記者蔡宗憲攝）

佳冬端午立西瓜吸引民眾參與。（記者蔡宗憲攝）

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