粽是不一樣！蘇巧慧與原住民議員蘇錦雄共同手作原住民美食「Cinavu」

「阿美族媳婦」立委蘇巧慧與原住民議員蘇錦雄手作原住民美食「Cinavu」慶端午。（記者翁聿煌攝）

2025/05/31 14:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕端午佳節到，大家都會應景吃粽子，立法委員蘇巧慧和新北市平地原住民議員蘇錦雄Paylang·Caya，與廚藝小老師甘比·鳩冷 Kapi tjuleng、小助手玫苓，一起手作原住民的傳統美食「Cinavu」吉拿富。蘇巧慧說，作為阿美族媳婦，她不只長期在立法院為族人朋友爭取權益，改善族人生活環境，也希望透過這次的體驗，帶領觀眾認識不一樣的「粽子」，也將原民文化介紹給更多人認識。

蘇巧慧說，Cinavu除了是排灣族的傳統美食，在魯凱族、卑南族也有類似的食物，和「粽子」最大的不同，在於Cinavu並非特定節日時才會吃的食物，而是在值得慶祝的時刻都適合享用。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧解釋，Cinavu以小米作為主要食材，過去十分難以取得，被視為相當珍貴的食材，用小米再包入豬肉、油蔥、香菇的Cinavu，不只十分美味，本身也具有祝福、分享的寓意，在結婚、傳統節慶、生育、新居落成、接待賓客等值得慶祝的時刻，家中長輩都會特別準備，把最珍貴的食物，和最重要的人分享。

蘇錦雄說，阿美族也有類似「粽子」的傳統食物叫做「Alifongfong」阿里鳳鳳，過去族人為了方便務農及狩獵時攜帶米飯，就利用林投葉編織成容器做成飯包，飯包內加入糯米、魚肉、豬肉等內餡，不只營養豐富又充滿創意，也成為現在族人在慶典時會分享的傳統美食之一。

蘇錦雄提到，蘇巧慧長期認真服務族人朋友，不只平常提供法律諮詢服務，前陣子更牽線民間廠商，為有需要的新北原民部落媒合羊毛背心，以及聯合台灣省會計師公會、中華民國會計師公會全國聯合會，捐贈近400包白米給需要的民眾，未來他會和蘇巧慧一起努力，繼續服務新北族人朋友。

立委蘇巧慧與原住民議員蘇錦雄手作原住民美食「Cinavu」。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法