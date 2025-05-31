台東鹿野玉龍泉水復湧 午時取水、立蛋吸引人潮

台東縣鹿野鄉聖安宮辦端午立蛋賽，國小女老師劉秀玉以31顆奪冠。（記者黃明堂攝）

2025/05/31 13:35

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣鹿野鄉永安社區今天熱鬧慶端午，聖安宮舉辦玉龍泉取午時水及立蛋活動，當地村民及遊客共襄盛舉，立委莊瑞雄及陳瑩、縣議長吳秀華參與民俗活動，用行動守護近半世紀的傳統文化習俗。現場立蛋比賽由國小女老師以立31顆奪冠。

1973年，台東縣鹿野鄉永安村聖安宮興建時，乩童指示廟前有「龍吐水」自然湧泉，往後每年端午節，村民都會到此取「午時水」，習俗至今已延續半個世紀，近年因乾涸停辦，今年復辦，吸引很多民眾參與；活動首先由莊瑞雄及陳瑩、鹿野鄉鄉長李維順、聖安宮主委李樹根，以及村長陳志輝一同向聖母上香祈福，莊瑞雄立委祈願風調雨順、地方安康、社區和樂。

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隨後進入「取午時水」儀式，莊瑞雄在正午時分，與大家一同挑著扁擔，汲取靈泉水，民間相傳，端午節是一年之中陽氣最旺的日子，當天午時又是招財運、去霉運的最佳時刻，午時水可辟邪、淨化、招財或祈福；莊瑞雄說，希望今年來取水的鄉親們都能趨吉避凶，招來一整年的好運氣。廟方更準備免費粽子請大家享用，粽葉飄香，難得全村的人都聚在一起過節。

最後莊瑞雄與鄉親們一同挑戰立蛋，整個人跪趴地面，立出6顆蛋，贏得掌聲。永安國小女老師劉秀玉以立出31顆蛋奪冠。相傳只要能在端午節當天的正午時分，成功將雞蛋立起來，即能保佑來年一整年的鴻運當頭；莊瑞雄開心的說，大家不僅取了午時水，又成功立起雞蛋，相信大家財運好運定會「接粽而來」。

台東縣鹿野鄉聖安宮辦午時取水，立委莊瑞雄擔任陪祭官挑水。（記者黃明堂攝）

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