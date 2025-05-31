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    祖孫三代齊包粽！蘆洲李氏古宅慶端午 千人同樂傳承文化

    蘆洲區公所今天舉辦「端午三代同樂齊包粽」活動，現場上千民眾體驗龍舟破浪勇士。（記者羅國嘉攝）

    蘆洲區公所今天舉辦「端午三代同樂齊包粽」活動，現場上千民眾體驗龍舟破浪勇士。（記者羅國嘉攝）

    2025/05/31 13:16

    〔記者羅國嘉／新北報導〕今（31日）是端午節，蘆洲區公所在國定古蹟蘆洲李氏古宅舉辦「端午三代同樂齊包粽」活動，融合傳統民俗與親子體驗，吸引上千民眾共襄盛舉。現場設計五大趣味闖關遊戲，包含「快蒸快上粽」、「龍舟破浪勇士」、「魚粽不同」、「百分百擊粽王」及「射粽五毒怪」，不僅能感受節慶樂趣，也能提升親子互動。

    此次活動，新北市消防局簡任技正鍾世銘到場參與、親自示範包粽技巧，炒熱全場氣氛。6組祖孫三代攜手參賽贏得「文昌開筆禮」等獎品，透過共作體驗深化家庭情感，也讓孩子在實作中認識端午習俗，落實文化傳承。

    區長鍾耀磊表示，配合民俗節慶，現場同步舉辦象徵驅邪祈福的「打午時水」活動，於午時開放汲水祈福，吸引不少親子提瓶取水祈安；另設有拍照打卡區，邀請扮演青蛇與白蛇的表演女子現身與民眾互動，凡上傳合照至社群平台即可兌換限量小禮。

    此外，多位在地里長率隊設攤，提供素粽、北部粽、南部粽、湖南粽與紅豆粽等應景美食，民眾捐贈紙本發票即可兌換粽子，而所募發票將全數捐贈新北市共好慈善協會，關懷本區弱勢與獨居長者。

    蘆洲區公所今天舉辦「端午三代同樂齊包粽」活動，現場上千民眾體驗龍舟破浪勇士。（記者羅國嘉攝）

    蘆洲區公所今天舉辦「端午三代同樂齊包粽」活動，現場上千民眾體驗龍舟破浪勇士。（記者羅國嘉攝）

    蘆洲區公所今天舉辦「端午三代同樂齊包粽」活動，現場同步舉辦象徵驅邪祈福的「打午時水」活動，於午時開放汲水祈福，吸引不少親子提瓶取水祈安。（記者羅國嘉攝）

    蘆洲區公所今天舉辦「端午三代同樂齊包粽」活動，現場同步舉辦象徵驅邪祈福的「打午時水」活動，於午時開放汲水祈福，吸引不少親子提瓶取水祈安。（記者羅國嘉攝）

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