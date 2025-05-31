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    日本修業計畫啟航 蜜柑輕軌、蜜柑渡輪今上路

    「蜜柑站長日本修業中」計畫今起航，蜜柑站長邀請逾百粉絲，一起參加輕軌彩繪專車首航（高捷提供）

    「蜜柑站長日本修業中」計畫今起航，蜜柑站長邀請逾百粉絲，一起參加輕軌彩繪專車首航（高捷提供）

    2025/05/31 13:39

    〔記者王榮祥／高雄報導〕由台、日3家鐵道公司攜手推動的「蜜柑站長日本修業中」計畫今起航，蜜柑站長邀請逾百粉絲，一起參加輕軌彩繪專車與渡輪首航，為6月6日到8日、在日本嵐電嵐山車站廣場進行的快閃活動暖場。

    今年2月，高雄捷運公司董事長楊岳崑與日本江之島電鐵株式會社（日本江之電）、京福電氣鐵道株式會社（日本嵐電），簽訂三方觀光行銷暨商業合作協議。

    接續由蜜柑站長接棒，串聯3家公司共同推出「蜜柑站長日本修業中」活動，以蜜柑站長穿上不同公司制服為意象，進行跨國鐵道聯名行銷活動，今在捷運凱旋站舉辦「蜜柑站長日本修業中首航出發壯行會」，將於6月6日到8日、前往日本嵐電嵐山車站廣場進行快閃推廣販售。

    蜜柑站長邀請逾百柑仔蜜（粉絲暱稱），一同搭乘首次出航的「江之電x高捷x嵐電三社觀光連攜 MIKAN IN JAPAN 」高雄彩繪輕軌列車與高雄渡輪，與會粉絲除可憑專屬識別證免費搭乘捷運、輕軌和渡輪，還可獲高捷攜手江之電和日本老字號食品公司-株式会社OYATSU COMPANY（優雅食公司）推出的禮盒裝「星太郎米脆麵-伊勢海老風味」。

    相關聯名商品即日起於左營站蜜柑站長專賣店、棧貳庫搶先開賣，包括蜜柑換穿上日本江之電的制服，前往青春明亮的湘南、江之島和古都鎌倉的玩偶、曬娃包、胸章等小物，6月份蜜柑站長將穿上嵐電制服，服務搭乘嵐電的旅客，前往京都嵐山遊覽知名渡月橋、嵯峨野竹林小徑、友禪的光林等特色景點，並於嵐山站首賣系列周邊商品。

    高捷說明，活動首航的高雄輕軌彩繪列車運行時間為5月31日至8月31日，高雄輪船x蜜柑站長聯名的海上巴士運行時間為5月31日至2026年3月31日，航線由棧貳庫出發，往返旗津輪渡站，平日營運時間是下午1點開航、假日營運時間是中午12點開航。

    日本嵐電彩繪列車配合6月6日蜜柑快閃首賣活動，將於6月6日航行至8月31日；日本江之電彩繪列車預計配合蜜柑參加亞洲最大文創盛事「2025臺灣文博會」，於8月中旬起行駛，相關資訊請見高雄捷運x高雄輕軌或高雄輪船臉書粉專。

    「蜜柑站長日本修業中」計畫今起航，蜜柑站長邀請逾百粉絲，一起參加蜜柑渡輪首航。（高捷提供）

    「蜜柑站長日本修業中」計畫今起航，蜜柑站長邀請逾百粉絲，一起參加蜜柑渡輪首航。（高捷提供）

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