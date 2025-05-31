竹縣縣定古蹟慈天宮「觀音媽」 是罕見男法像觀音

新竹縣縣定古蹟慈天宮主祀的觀世音菩薩（上）來台已經300多年，以男法像示現。（記者黃美珠攝）

2025/05/31 13:22

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣縣定古蹟北埔慈天宮原來主祀的觀世音菩薩，自1848年從北港朝天宮迎回粉面媽祖後，成為全台不常見的「雙慈並祀」寺廟，廟內「觀音媽」還是以男法像示現，慈天宮管委會總幹事姜瑞金說，這尊觀世音菩薩從中國來台已超過300年，全台應該絕無僅有。

姜瑞金說，這尊觀音菩薩在台灣非常特殊，因祂是男法像觀音，還常因法冠讓有些信眾誤以為是地藏王菩薩。

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這尊觀音菩薩是清朝年間，姜家先祖從中國廣東來台時帶過來的守護神，姜家人一路從新豐紅毛港遷徙到芎林，於1835年開墾北埔告一段落後，就在北埔搭了間茅草屋，把這尊觀音菩薩請入，成為北埔的護隘觀音。

姜瑞金說，客家庄一般是拜三山國王的，但當年的北埔有客家、閩南、原住民以及外省人，多元族群亟待融合。想到觀世音菩薩救苦救難、普渡眾生，所以請祂守護北埔，當時就直接稱之為「觀音廟」，到1846年北埔繁榮了，大家才集資將之改建為木造寺廟。

姜瑞金說，這尊男法像觀音來台超過300年。撇開後人在台另外雕塑的不論，直接從中國帶過來台的男法像觀音，全台他還在找有沒有第2尊。

至於罕見的主神採「雙慈並祀」，他說是在1848年間，慈天宮去北港朝天宮迎請媽祖來廟駐駕之後出現。

然而北埔慈天宮的媽祖雖出自朝天宮，卻跟朝天宮、大甲鎮瀾宮的黑面媽祖不一樣，而是粉面媽祖的樣貌，這跟苗栗通霄白沙屯媽祖、後龍山邊媽祖一樣，「可能是姊妹喔」他笑稱。

不過姜瑞金強調，由於年代久遠，加上北埔慈天宮媽祖迄今177年都沒回過娘家，因此相關資料已不可考。為此，慈天宮管委會也正研究，是否在粉面媽祖駐駕慈天宮180週年時安排回娘家尋根，他也正努力爬梳北埔慈天宮和北港朝天宮的淵源。

新竹縣北埔慈天宮的媽祖是來自北港朝天宮的粉面媽祖，177年還沒回過娘家。（記者黃美珠攝）

新竹縣北埔慈天宮「雙慈並祀」，上為男法像的觀世音菩薩，下為來自北港朝天宮的粉面媽祖。（記者黃美珠攝）

新竹縣北埔慈天宮管委會總幹事姜瑞金說，北埔慈天宮和北港朝天宮頗有淵源，但年代久遠已不可考，他們考慮在媽祖駐駕滿180週年時舉辦回娘家尋根等活動。（記者黃美珠攝）

新竹縣縣定古蹟北埔慈天宮。（記者黃美珠攝）

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