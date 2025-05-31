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    午時一到搶好運！百年古剎清水岩寺排人龍汲「陽氣最旺」午時水

    彰化社頭清水岩寺，每年端午吸引不少民眾來裝午時水，然後把水帶到廟前曬太陽，象徵吸收正陽能量。（記者陳冠備攝）

    彰化社頭清水岩寺，每年端午吸引不少民眾來裝午時水，然後把水帶到廟前曬太陽，象徵吸收正陽能量。（記者陳冠備攝）

    2025/05/31 13:31

    〔記者陳冠備／彰化報導〕端午節不只吃粽子，還有「取午時水」這項傳統習俗。今（31日）中午，彰化社頭百年古剎清水岩寺湧泉井前出現大排長龍景象，不少民眾拿著水瓶、水桶來排隊，就為搶在中午11點到1點之間裝滿「一年最旺運」的午時水，希望招財、驅邪、保平安。

    民間流傳，每年農曆五月初五端午節中午，是一年當中陽氣最旺的時刻，這個時候取水，有淨身除穢、改運轉運的功效。清水岩寺因為有200多年歷史的天然湧泉「甘露泉」，成了不少信徒眼中的「招運聖水」，每年端午節當天總吸引大量人潮前來取水，今日早上8點就陸續有人排隊，越接近午時人越多。

    清水岩寺總幹事陳慶福表示，這口甘露泉來自八卦山脈天然湧泉，水質清澈，平時就有信眾前來取水泡茶或淨身，到了端午節當天，民眾取完午時水會特別把水帶到廟前曬太陽，象徵吸收正陽能量，也有人回家後密封保存一整年，有病痛時拿來當藥引、或灑在屋內鎮宅避邪。

    現場有民眾表示，取午時水是家族傳承的習俗，長輩總說「這時辰的水特別靈」，因此年年來報到；有人則開玩笑說：「這桶水不拿回家，等下運氣就被別人搶走了！」

    陳慶福提醒，甘露泉水雖然水質佳，但仍建議煮沸後再飲用較安全。他也說，社頭能提供午時水的寺廟不多，清水岩寺的甘露泉不只是一口古井，更承載著信仰與文化，歡迎民眾來體驗傳統習俗，感受正陽能量的力量。

    清水岩寺甘露泉午時取水人潮爆滿。（記者陳冠備攝）

    清水岩寺甘露泉午時取水人潮爆滿。（記者陳冠備攝）

    現場有民眾帶大水桶還裝午時水，希望招財、驅邪、保平安。（記者陳冠備攝）

    現場有民眾帶大水桶還裝午時水，希望招財、驅邪、保平安。（記者陳冠備攝）

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