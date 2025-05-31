員林10元肉粽「飄香40年」不漲價原因曝光

楊媽媽肉粽業者施碧蓮（左1）表示，堅持只賣10元，是怕粽子漲價不好賣，這些姊妹怕沒事做，乾脆就維持原價繼續做下去。（記者陳冠備攝）

2025/05/31 13:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化員林市第一市場有一家老字號「楊媽媽肉粽」，賣了超過40年，至今一顆肉粽仍只賣10元，不只價格佛心，用料也不馬虎，內餡有大塊豬瘦肉和雪蓮子，每天熱騰騰出爐、飄香四溢，一天最多可賣出3000顆。

老闆娘施碧蓮說，這個價錢大家都習慣了，而且幫忙包粽的阿姨們跟她合作幾十年，像姊妹一樣，怕一漲價粽子不好賣，大家沒事做，乾脆就維持原價繼續做下去。

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施碧蓮回憶，當年為了養家活口才開始賣粽子，為了讓學生、上班族吃得方便，特別設計成只用一片粽葉包裹、方便帶著吃的小巧粽子，沒想到大受歡迎。從一開始自己包，到後來找人幫忙，逐漸從1人、2人擴展到現在需要5、6人一起趕工，其中最高齡的包粽阿嬤已經88歲，不知不覺也做了近40年。

「這些員工都是國寶級的！」施碧蓮笑說，幫忙包粽的幾位員工年紀都已70、80歲，雖然年紀大，身手卻非常俐落，平均20秒就能包好一顆肉粽，一個早上就能完成2、3千顆。尤其端午節前後，訂單量暴增到5萬顆，沒有真功夫真的做不來。

88歲的江姓阿嬤說，她每天包粽子包得很開心，既能動腦也顧身體，還笑著補一句：「連算帳都難不倒我啦！」

施碧蓮也坦言，40幾年來原物料早就不知漲過幾回了，尤其今年豬肉價格更是創下歷史新高，每台斤就要180元，雖然很想漲價，但覺得麻煩，加上也擔心賣不動，最後還是決定「少賺一點就好」。

「重要的是，姊妹們早上來包粽子可以動一動、流流汗，下午還能一起去爬山、唱歌，這樣日子才快樂，身體也健康！」施碧蓮說，她賣的不只是肉粽，還有一份姊妹相陪走過歲月的情感。

彰化員林市第一市場「楊媽媽肉粽」，賣了超過40年，至今一顆肉粽仍只賣10元。（記者陳冠備攝）

施碧蓮說，特別設計成只用一片粽葉包裹、方便帶著吃，沒想到大受歡迎。（記者陳冠備攝）

10元粽內餡有大塊豬瘦肉和雪蓮子。（記者陳冠備攝）

88歲的江姓阿嬤說，她每天包粽子包得很開心，既能動腦也顧身體。（記者陳冠備攝）

「楊媽媽肉粽」賣了超過40年，至今一顆只賣10元，一天最多可賣出3000顆。（記者陳冠備攝）

楊媽媽的10元粽，賣的不只是肉粽，還有一份姊妹相陪走過歲月的情感。（記者陳冠備攝）

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