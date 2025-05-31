世壯運閉幕「台灣」被消音引眾怒 執委會回應了

世壯運閉幕典禮昨登場，不過表演當中將「台灣」消音引發爭議。（資料照）

2025/05/31 12:59

〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會（世壯運）爭議不斷，昨（30日）舉行的閉幕典禮又出問題，演出過程竟將歌曲原本有的「台灣」消音，連大螢幕字幕都被改掉。對此，世壯運執委會表示，表演設計採多元規劃，充分融入台灣文化，歌曲內「我台灣來的」這一句改「阮作伙來欸」，是邀請大家一起吶喊，展現跨國界交流的賽會精神。

昨日世壯運閉幕典禮，在味全龍啦啦隊與輔仁大學啦啦隊合作演出期間，搭配本土天團「玖壹壹」的「世界都看見」這首歌時，原本歌詞中「我台灣來欸」這一句卻被消音，連螢幕牆上的字幕都被改成「阮作伙來……」，引發民眾批評。

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世壯運執委會轉達新北市文化局說明，閉幕式的表演設計都採取多元規劃，充分融入台灣元素，包括台語歌曲、舞龍舞獅等傳統文化展演，展現本土特色，讓來自世界各地的選手都能感受台灣的熱情與創意。

啦啦隊組曲的編排也秉持這個理念，從音樂到口號皆經過全新改編與融合，因爲選手來自各國，希望來自各國的選手認識台灣文化，也一同參與。

新北文化局舉例，如大家熟悉的「台灣尚勇」，改成世壯運口號；「我台灣來的」這一句改「阮作伙來欸」，是邀請大家一起吶喊，展現跨國界交流的賽會精神，體現「We are the World」的賽會精神。

味全龍啦啦隊小螞蟻與輔仁大學啦啦隊合作演出。（資料照）

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