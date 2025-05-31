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    大甲鐵砧山劍井取午時水 民眾透早6點排隊卡位

    民眾排隊裝取午時水。（記者張軒哲攝）

    民眾排隊裝取午時水。（記者張軒哲攝）

    2025/05/31 12:48

    〔記者張軒哲／台中報導〕今日端午節，「大甲鐵砧山劍井取午時水活動」吸引近千人與會，今年台中市政府觀旅局準備500瓶午時水紀念瓶，贈送給現場參與民眾裝水，安排端午民俗文化解說與音樂饗宴，讓民眾感受濃厚的節慶氣息。

    西屯區洪姓婦人一早6點來排隊，拔得頭籌，10點拿到號碼牌，她開心指出，首次到鐵砧山，順便散步踏青，過個充實的端午節。

    台中市府觀旅局今日指出，一年之中陽氣最盛的端午節又稱「艾節」、「蒲節」，舉凡門戶懸掛艾草、菖蒲，佩戴香包、午時水加藥草沐浴淨身等端午習俗，皆與寓意招百福的艾草、趨吉避凶的菖蒲和香茅等民俗植物有關；今年帶領大小朋友在寓教於樂中認識劍井取午時水的人文歷史、端午傳統民俗活動。

    今日11時，台中市府觀旅局主秘廖偉志與市議員李文傑、楊啟邦、大甲區長顏金源、外埔區長葉聯慶等人參拜祈福，接著象徵性從劍井取水，倒入玻璃瓶，隨後民眾依號碼牌裝水，場面熱鬧。

    洪姓婦人排隊4小時，第一個拿到午時水紀念瓶。（記者張軒哲攝）

    洪姓婦人排隊4小時，第一個拿到午時水紀念瓶。（記者張軒哲攝）

    民眾排隊裝劍井午時水。（記者張軒哲攝）

    民眾排隊裝劍井午時水。（記者張軒哲攝）

    大甲鐵砧山劍井午時水。（記者張軒哲攝）

    大甲鐵砧山劍井午時水。（記者張軒哲攝）

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