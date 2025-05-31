好綠...想生第二胎不避孕「努力3年」無果 檢查後驚覺大女兒非親生

原PO帶3歲女兒進行親子鑑定，最後震撼發現女兒並非親生。示意圖，與當事人無關。（美聯社）

2025/05/31 13:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名男網友在網路平台上發文表示，3年前老婆幫他生了個可愛的女兒，然而自己在努力備孕第二胎無果後，私下就醫檢查卻意外發現罹患自體免疫性疾病，導致無法產生精子，該檢查結果讓他決定帶3歲女兒進行親子鑑定，最後震撼發現女兒並非親生。

原PO日前在「Dcard」上PO文表示，他與妻子婚後育有一名女兒，現年3歲。他表示夫妻之間始終未避孕，原本希望能再生一胎。然而，經過長時間努力未果，他選擇前往不孕門診檢查，才得知自身患有無精症，且成因為自體免疫性疾病。

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得知自己無法生育後，他心生疑惑，進而偷偷為女兒進行親子鑑定，最終證實女兒並非自己親生。面對結果，他帶著診斷證明與鑑定報告與妻子攤牌，起初對方否認出軌，直到看見證據才坦承。

原PO表示，妻子堅稱自己沒有出軌，但也無法確認孩子的生父是誰，只模糊提到在大學時期與朋友夜店聚會時發生過關係，還表示原本也以為孩子是PO的。然而事情過了3年，他也不知道怎麼去驗證她講的話有多少真實性，不過無論真假，自己都無法接受這樣的情況。

他在文中寫道，得知真相後情緒崩潰，大量飲酒，更曾在情緒失控下對年幼女兒說出：「以後不要叫我爸爸了，我不是你爸爸。」他說，目前已進入法律訴訟程序，並著手準備離婚。

事件在網路上引發熱烈討論，許多網友表示同情原PO遭遇，也有人關注孩子的未來與心理影響。網友紛紛表示「小孩好可憐」、「任何一個男人都沒辦法接受自己頭頂綠綠的」、「女的很太誇張了吧」。

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