為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    好綠...想生第二胎不避孕「努力3年」無果 檢查後驚覺大女兒非親生

    原PO帶3歲女兒進行親子鑑定，最後震撼發現女兒並非親生。示意圖，與當事人無關。（美聯社）

    原PO帶3歲女兒進行親子鑑定，最後震撼發現女兒並非親生。示意圖，與當事人無關。（美聯社）

    2025/05/31 13:38

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名男網友在網路平台上發文表示，3年前老婆幫他生了個可愛的女兒，然而自己在努力備孕第二胎無果後，私下就醫檢查卻意外發現罹患自體免疫性疾病，導致無法產生精子，該檢查結果讓他決定帶3歲女兒進行親子鑑定，最後震撼發現女兒並非親生。

    原PO日前在「Dcard」上PO文表示，他與妻子婚後育有一名女兒，現年3歲。他表示夫妻之間始終未避孕，原本希望能再生一胎。然而，經過長時間努力未果，他選擇前往不孕門診檢查，才得知自身患有無精症，且成因為自體免疫性疾病。

    得知自己無法生育後，他心生疑惑，進而偷偷為女兒進行親子鑑定，最終證實女兒並非自己親生。面對結果，他帶著診斷證明與鑑定報告與妻子攤牌，起初對方否認出軌，直到看見證據才坦承。

    原PO表示，妻子堅稱自己沒有出軌，但也無法確認孩子的生父是誰，只模糊提到在大學時期與朋友夜店聚會時發生過關係，還表示原本也以為孩子是PO的。然而事情過了3年，他也不知道怎麼去驗證她講的話有多少真實性，不過無論真假，自己都無法接受這樣的情況。

    他在文中寫道，得知真相後情緒崩潰，大量飲酒，更曾在情緒失控下對年幼女兒說出：「以後不要叫我爸爸了，我不是你爸爸。」他說，目前已進入法律訴訟程序，並著手準備離婚。

    事件在網路上引發熱烈討論，許多網友表示同情原PO遭遇，也有人關注孩子的未來與心理影響。網友紛紛表示「小孩好可憐」、「任何一個男人都沒辦法接受自己頭頂綠綠的」、「女的很太誇張了吧」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播