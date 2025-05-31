學子端午節騎自行車認識彰化母親山母親河 剛好消耗1.5顆肉粽熱量

彰化縣學子在端午節騎自行車探訪彰化母親山與母親河。（記者劉曉欣攝）

2025/05/31 12:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕端午節吃粽子了嗎？彰化縣一群學生今天（31日）騎自行車進行八卦山與八堡圳的走讀之旅，認識自己家鄉的母親河與母親山，全程約為30公里，主辦單位國際青商會估計，由於沿途有爬坡，粗估可消耗700卡熱量，約為1.5顆肉粽熱量。

今天的「走讀彰化「母親之山母親之河」由國際青商會中華民國總會參議會主辦，首次透過走讀體驗來發放彰化高中、大村國中、埔心國中、二水國中、東山國小、文德國小等6校共12萬元的獎學金，並加碼捐1萬元給南投縣信義鄉希娜巴嵐國小合唱團，支持前進日本東京合唱節。

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今天走讀活動，從彰化高中出發，沿著139線騎自行車到文德國小，體驗八卦山風情，了解彰化市銀行山為何叫銀行山，原來跨越彰化市、花壇、芬園的銀行山隸屬八卦山脈，原名是「壽樂山」，早年是彰銀大股東之一楊吉臣、楊英梧父子為了開墾道路，把現有的139縣道一帶土地，拿給彰銀抵押貸款，但後來楊家船隻因遭颱風受損嚴重，在無力償還下，只好把「壽樂山」抵給彰銀，由於土地大多是彰銀所有，彰化人就直接稱為「銀行山」。

先走訪彰化的母親山，再轉到彰化的母親河，一路騎到二水的林先生廟，探訪八堡圳的起源。青商會參議會中區會主席徐鴻欽表示，彰化人應該認識彰化的母親山與母親河，更應該從小做起。

主辦單位指出，今天騎乘自行車全程約為30公里，由於沿途有爬坡，約花2小時騎完全程，粗估可消耗700卡熱量，約為1.5顆肉粽熱量。

彰化學子騎乘自行車全程約為30公里，由於沿途有爬坡，約花2小時騎完全程，粗估可消耗700卡熱量，約為1.5顆肉粽熱量。（記者劉曉欣攝）

彰化縣學子在端午節騎自行車探訪彰化母親山與母親河。（記者劉曉欣攝）

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