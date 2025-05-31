新北仁愛之家福音堂重新啟用 再度點亮長者心靈燈塔

新北市仁愛之家福音堂重新啟用，讓教友得到心靈福音。（記者翁聿煌攝）

2025/05/31 12:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立仁愛之家福音堂建於1986年，為紀念捐贈50萬美金興建文康大樓的基督徒華僑羅麗釧而設立，曾是長者重要的信仰中心，但隨著外牆斑駁滲水、設備老舊，福音堂一度沉寂，近期在野柳福音中心牧師焦瀛臺協助下，以及仁愛之家全力整修，日前舉行重新啟用感恩會，重新點亮長者的心靈燈塔。

福音堂的重生源於2023年12月間，兩位仁愛之家社工員與焦瀛臺在活動中相識，社工員盼望福音堂能再啟用，慰藉長者心靈，焦瀛臺將此事放在心中，隨即號召教友協助補充設備音響、電腦，仁愛之家後續添購長椅、辦公室OA及講台等，使福音堂煥然一新。

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啟用當日，仁愛之家舉辦感恩禮拜，邀請野柳福音中心、台灣最北福音協會教友們，與仁家長輩及員工見證恩典。藉由唱頌詩歌、牧者分享、教會願景及愛宴交流，讓長輩浸淫在恩典裡。

74歲賴恩典是仁家長青志工，也是一位虔誠的基督徒。她感性表示，入住仁家前因家庭變故陷入低潮，是信仰力量讓她重拾人生，如今福音堂重新啟用，希望能將這份喜悅分享更多人。

住在仁家長達19年的89歲范雪梅，年輕時旅居美國，返台後獨居仁家，平日較少活動，自受焦牧師邀請前往野柳福音中心做禮拜後，在教友關懷下變得樂觀開朗起來。她說現在福音堂就在身邊，不必每週再舟車勞頓了。

焦瀛臺表示，野柳福音中心與台灣最北福音協會長期投身公益，教友來自各行各業，以愛心和熱忱參與社會服務。仁家福音堂整修過程中雖歷經挑戰，但憑著使命感與信仰，終於能圓滿啟用，期盼福音堂成為長者的心靈港灣。

74歲賴恩典（右）是位虔誠基督徒，感恩焦瀛臺牧師（左）讓福音堂重生。（記者翁聿煌攝）

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