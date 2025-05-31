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    世壯運閉幕「台灣」被消音搞戒嚴？ 侯友宜說話了

    新北市長侯友宜表示，這次閉幕表演融入很多台灣文化，以及有舞獅、舞龍也有台語歌曲，「大家是充滿著喜悅，就是我們台灣的精神」。 （記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜表示，這次閉幕表演融入很多台灣文化，以及有舞獅、舞龍也有台語歌曲，「大家是充滿著喜悅，就是我們台灣的精神」。 （記者羅國嘉攝）

    2025/05/31 12:13

    〔記者羅國嘉／新北報導〕雙北世界壯年運動會昨（30日）舉行閉幕，就有歌曲歌詞「我台灣來的」被消音，被綠營民代質疑現在台灣是戒嚴？對此，新北市長侯友宜表示，這次閉幕表演融入很多台灣文化，以及有舞獅、舞龍也有台語歌曲，「大家是充滿著喜悅，就是我們台灣的精神」。

    侯友宜說，這次比賽圓滿、順利，讓世界看到台灣的溫暖和實力，尤其整個閉幕過程中，全世界參與的選手們，每個人都興高采烈，非常開心享受閉幕表演活動，尤其表演過程中，可看到很多的台灣文化，有舞獅、舞龍也有台語歌曲，「大家是充滿著喜悅，就是我們台灣的精神」。

    對監察院公務車濫用問題，侯友宜說，公務車使用有規定，一定要按照規定來辦，任何人都要嚴以律己，把它呈現出來接受人民的檢驗，監察院也不例外，應該把這個案子清楚調查跟對外說明。

    另侯友宜與國民黨立委洪孟楷共掛反罷看板，被罷團質疑行政不中立，侯友宜則笑說，這一切都是按照規定來走，新北市立委都很認真打拚「立委們加油」。

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