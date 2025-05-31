好萌！宜蘭冬山熱氣球嘉年華 連2週高雄熊出沒

冬山熱氣球嘉年華今年邁入第6屆，每年約湧入1萬名遊客共襄盛舉。（圖由冬山鄉公所提供）

2025/05/31 12:20

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山熱氣球嘉年華今天在冬山舊河道碼頭旁農地登場，連續2個週末六日均有繫留升空及免費地面體驗，今年還有高雄市政府精心打造的「高雄熊」造型熱氣球首度亮相，現場另進駐市集及街頭表演，吸引許多遊客朝聖眺望蘭陽美景。

冬山熱氣球嘉年華今年邁入第6屆，每年約湧入1萬名遊客共襄盛舉，冬山鄉公所今年除提供熱氣球繫留體驗外，還規劃小型移動式熱氣球、熱氣球解說區及地面體驗，6月7日晚間6點45分至7點加碼璀璨熱氣球光雕秀。

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主辦單位還祭出搶票攻略，繫留升空體驗為每天清晨5點半至7點半，以及下午4點半到6點半，每場限額120人，費用500元，採現場購票制，可升空體驗5至7分鐘，因無預約相當搶手，在1人限購2張票的情況下，建議民眾清晨5點及下午3點半開賣前，就要提前到場排隊。

冬山鄉公所指出，若無法搭乘繫留升空，下午3點半至4點地面也有免費體驗活動，遊客可走進氣球內部，聆聽人員解說，提醒3點時就要到服務台排隊，出示幸福冬山粉專按讚畫面領取2張體驗券就能進場，名額有限但無年齡限制。

今年搭配熱氣球嘉年華，冬山車站前廣場有街頭藝人及樂團演出，鐵路橋下也進駐市集，販售小吃、飲品、手作好物及在地特產，遊客還能搭乘舊河道電動小船，悠遊冬山河觀賞熱氣球，感受超愜意的鄉野風光。

冬山鄉長林峻輔說，感謝高雄市長陳其邁大力相挺，讓遊客也能在宜蘭看見環抱愛心的超萌高雄熊，冬山系列盛夏活動已熱烈展開，熱氣球嘉年華後，緊接著還有風箏節及暑期紅茶季，歡迎全國遊客造訪體驗，飽覽冬山美景。

宜蘭縣冬山熱氣球嘉年華今天在冬山舊河道碼頭旁農地登場。（圖由冬山鄉公所提供）

冬山熱氣球嘉年華登場，吸引遊客升空飽覽冬山美景。（圖由冬山鄉公所提供）

宜蘭縣冬山熱氣球嘉年華今天在冬山舊河道碼頭旁農地登場，今年還有高雄市政府精心打造的「高雄熊」造型熱氣球首度亮相。（圖由冬山鄉公所提供）

宜蘭「冬山熱氣球嘉年華」啟航，吸引許多遊客慕名前往，從空中俯瞰冬山河百年舊河道及生態綠舟園區。（圖由冬山鄉公所提供）

宜蘭「冬山熱氣球嘉年華」昨啟航，來自高雄市政府打造的「高雄熊」（左）造型球也來共襄盛舉，冉冉升空迎賓。（圖由冬山鄉公所提供）

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