馬公第三漁港漁船進水傾斜 澎湖農漁局協助搶救防油污擴散

馬公第三漁港停泊漁船宏勝富號，進水呈現半沉沒狀態。（記者劉禹慶攝）

2025/05/31 12:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公第三漁港今（31日）如火如荼舉行內海龍舟競賽，另一頭卻傳出停泊漁船進水半沉沒，澎湖縣政府農漁局接獲消息，立即犧牲假期，由漁政科長陳世新領軍前往現場坐鎮，並了解狀況，雖然海面漂散油花不多，但為防止海洋污染擴大，協調馬公漁港安檢所先行前往佈放攔油索。

根據了解，停泊在馬公第三漁港港區的宏勝富號漁船（CT3），今日上午經民眾發現，船體嚴重進水，已呈現半沉沒狀態，還好有綁繫船繩，不然整艘漁船都會沉沒入海，因此向馬公漁港安檢所通報，安檢人員透過船名及編號，通知船主進行處理，並通知澎湖縣政府農漁局，展開沉沒原因調查及後續處理。

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船主接獲漁船半沉沒消息後，第一時間抵達現場，並連絡吊車協助吊起，但吊車廠商到現場評估後，表示需要1次出動2台吊車，才能將船隻吊起，目前1台吊車維修中，預計下週二才會修好，因此預定下週二才前往吊起。另船主有到岸巡隊申請調閱監視器，監視器畫面顯示昨（30日）深夜11時船隻半沉沒，但確切原因尚未明瞭，可能要等船隻吊起後，才能檢視是否因船底破洞導致進水翻覆。

由於該船自2023年即已申請停航未出港，船主表示剩餘油量不多，現場檢視船隻無嚴重漏油擴散情形，僅水表面有輕微油花及一點油氣味，岸巡隊現場會先鋪設攔油索預防，農漁局則等船隻吊離港區後，進行港區環境巡視，若還有油汙及廢棄物漂浮情況，將盡速辦理清除。

由對面看，船隻幾乎完全浸泡在海水中。（記者劉禹慶攝）

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