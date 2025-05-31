為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    馬公第三漁港漁船進水傾斜 澎湖農漁局協助搶救防油污擴散

    馬公第三漁港停泊漁船宏勝富號，進水呈現半沉沒狀態。（記者劉禹慶攝）

    馬公第三漁港停泊漁船宏勝富號，進水呈現半沉沒狀態。（記者劉禹慶攝）

    2025/05/31 12:15

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公第三漁港今（31日）如火如荼舉行內海龍舟競賽，另一頭卻傳出停泊漁船進水半沉沒，澎湖縣政府農漁局接獲消息，立即犧牲假期，由漁政科長陳世新領軍前往現場坐鎮，並了解狀況，雖然海面漂散油花不多，但為防止海洋污染擴大，協調馬公漁港安檢所先行前往佈放攔油索。

    根據了解，停泊在馬公第三漁港港區的宏勝富號漁船（CT3），今日上午經民眾發現，船體嚴重進水，已呈現半沉沒狀態，還好有綁繫船繩，不然整艘漁船都會沉沒入海，因此向馬公漁港安檢所通報，安檢人員透過船名及編號，通知船主進行處理，並通知澎湖縣政府農漁局，展開沉沒原因調查及後續處理。

    船主接獲漁船半沉沒消息後，第一時間抵達現場，並連絡吊車協助吊起，但吊車廠商到現場評估後，表示需要1次出動2台吊車，才能將船隻吊起，目前1台吊車維修中，預計下週二才會修好，因此預定下週二才前往吊起。另船主有到岸巡隊申請調閱監視器，監視器畫面顯示昨（30日）深夜11時船隻半沉沒，但確切原因尚未明瞭，可能要等船隻吊起後，才能檢視是否因船底破洞導致進水翻覆。

    由於該船自2023年即已申請停航未出港，船主表示剩餘油量不多，現場檢視船隻無嚴重漏油擴散情形，僅水表面有輕微油花及一點油氣味，岸巡隊現場會先鋪設攔油索預防，農漁局則等船隻吊離港區後，進行港區環境巡視，若還有油汙及廢棄物漂浮情況，將盡速辦理清除。

    由對面看，船隻幾乎完全浸泡在海水中。（記者劉禹慶攝）

    由對面看，船隻幾乎完全浸泡在海水中。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播