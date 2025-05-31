哈瑞寶「快樂可樂」軟糖驗出大麻！食藥署：台灣沒進口

德國知名糖果品牌哈瑞寶（Haribo）近日在荷蘭爆出食安風波，一批「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」軟糖遭檢出含有大麻，衛福部食藥署表示，近3年都沒有該批號或同規格產品申請進口。示意圖，與新聞事件無關。（路透資料照）

2025/05/31 11:28

〔記者邱芷柔／台北報導〕德國知名糖果品牌哈瑞寶（Haribo）近日在荷蘭爆出食安風波，「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」軟糖遭檢出含有大麻，引發關注。對此衛福部食藥署今（31日）表示，近3年都沒有該批號或同規格產品申請進口。

根據外媒報導，荷蘭食品安全局（NVWA）通報，數名消費者食用哈瑞寶該款可樂口味軟糖後出現頭暈、身體不適，其中一名家長帶孩子就醫時，發現軟糖中竟驗出大麻成分，後續確認，問題產品為1公斤包裝、有效日期標示2026年1月、批號為「L341-4002307906」。

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目前僅荷蘭出現相關通報，哈瑞寶已緊急啟動召回並全額退款，強調正與警方合作釐清污染源；該公司也指出，初步檢出含大麻的產品僅在當地販售，其他地區包括美國未受影響。

小熊軟糖風波引發台灣消費者關注，甚至有網友戲稱「這根本限量款」、「真材實料欸」、「誰有買到？我雙倍收！」不過食藥署查詢近三年進口紀錄，無論是「快樂可樂」或「happy cola」品名。都沒有發現這款產品或相同批號曾申請進口。

長庚醫院臨床毒物專家顏宗海表示，目前不清楚荷蘭這批遭污染的小熊軟糖是哪種大麻萃取物、含量有多少，但他提醒，大麻成分種類繁多，其中THC（四氫大麻酚）在台灣被列為二級毒品，具有成癮性，會讓人精神亢奮、心跳加快，也可能增加心血管疾病風險；而CBD（大麻二酚）則無成癮性，經醫師處方可用於治療特定兒童癲癇。

他也提到，類似大麻的成分HHCH曾在日本軟糖中被驗出，食用後可能引發噁心、嘔吐、意識混亂，甚至影響大腦神經，有些人還會出現抽搐、癲癇發作等症狀，因此日本政府已將HHCH列為指定藥物，全面禁止製造、輸入與販售。

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