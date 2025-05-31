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    桃園機場航班降落疑遇鳥擊 跑道一度關閉35分鐘影響13航班

    桃園國際機場今（31）日清晨發生疑似鳥擊事件，導致05R跑道暫時關閉，本次事件導致13架航機受到影響（包括12架客機及1架貨機），跑道關閉時間共計35分鐘。示意圖。（資料照）

    桃園國際機場今（31）日清晨發生疑似鳥擊事件，導致05R跑道暫時關閉，本次事件導致13架航機受到影響（包括12架客機及1架貨機），跑道關閉時間共計35分鐘。示意圖。（資料照）

    2025/05/31 11:17

    〔記者劉信德／桃園機場報導〕桃園國際機場今（31）日清晨發生疑似鳥擊事件，導致05R跑道暫時關閉，本次事件導致13架航機受到影響（包括12架客機及1架貨機），跑道關閉時間共計35分鐘。

    機場公司於凌晨4時56分接獲塔台通報，中華航空CI064航班（由維也納飛抵台北）在05R跑道落地時疑似遭遇鳥擊。機場公司依標準作業程序，與航管單位協調，暫時關閉該跑道並派遣人員前往現場處置。

    現場巡檢人員確認清理範圍廣泛後，機場公司迅速加派人力進行清除作業，並於於5時31分完成處置。經確認跑道狀況正常且無異物（FOD）後，05R跑道重新開放。

    由於跑道關閉時間正值歐美航班到場的高峰期，在飛航追蹤網站flightradar24 也可看到多架航班在桃園外海盤旋等待跑道重啟。

    關注航班資訊的網友也在Threads社群平台發文表示 「不知道跑道發生什麼事了，一早飛機都無法降落????」，並有人回覆「我在BR11，剛才直接Go Around，機師說是有班機遇到鳥擊」。

    機場公司表示，防範鳥擊為日常飛安工作重點之一，尤其每年4月至6月為候鳥過境高峰期，除在河道上方設置防鳥網以防覓食行為，亦持續監測鳥類棲息地分布。每日早、中、晚，以及跑道定時或不定時關閉期間，均會透過驅鳥炮、航警使用獵槍等方式進行驅鳥作業，以維護航機起降及地面滑行安全。

    圖為BR11在機場盤旋軌跡。（翻攝自Flightradar 24）

    圖為BR11在機場盤旋軌跡。（翻攝自Flightradar 24）

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