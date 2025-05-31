雲林口湖富安宮王船入廠開光 「啟建祀王大典」明年登場

口湖富安宮31日舉辦王船入廠開光典禮，多位嘉賓一同為王船開光。（記者李文德攝）

2025/05/31 11:12

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣口湖鄉富安宮建廟已百年，廟方擇定明年6月18至22日舉行啟建祀王大醮，今（31）日舉辦王船入廠開光典禮，迎接總長10台尺王船進入王船閣。主委王永河表示，明年大醮舉辦時，主祀的薛千歲將會出巡視萡子寮港遊天河，屆時隊伍將徒步近30公里，此宗教盛事更是全台首例，歡迎民眾前來。

王船入廠開光典禮由王永河主持，雲林縣長張麗善、口湖鄉長李龍飛、雲林縣議會副議長蔡咏鍀、立委張嘉郡、丁學忠及各大宮廟代表出席，由多位嘉賓先對王船開光外，隨後王船閣正式剪綵啟用，迎接王船正式入廠。

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王永河表示，宮廟已建廟百年，供奉五年千歲，並以薛千歲為主神，經請示後明年6月將舉辦啟建祀王大典，因此特地聘請台南的師傅精心製作總長10台尺的王船，此次祭典更是創下全台首例。

王永河說，有別於全台做王醮都是迎接千歲爺入庄巡狩，此次是「奉旨出巡」搭王船遊天河，待出巡完後再由庄社弟子接薛千歲回鑾安座。活動祭典將從宮廟徒步走到萡子寮港，一行隊伍將走近30公里遠。

祭典主行科道長黃慶聯表示，有別於一般王醮通常在祭典最後一天燒化王船，明年祭典前三天，就會將王船送至港口燒化，象徵薛千歲奉旨遊天河，更會在當地設置草寮，祀奉神尊。待祭典正式舉辦第一天迎回薛千歲，並於富安宮周邊村落遶境賜福。

黃慶聯表示，待神尊請回廟中後，廟頂將會「豎旗」象徵千歲已圓滿奉旨出巡回宮，更會豎立掛歲旗、天燈、七星燈等3支燈篙，賜福前來參與的信眾得以平安，祭典中更會每天準備豐盛佳餚奉給薛府千歲，因此叫做「祀王大典」。

口湖富安宮31日舉辦王船入廠開光典禮，正式啟用王船閣。（記者李文德攝）

口湖富安宮明年將舉辦「啟建祀王大典」，今早舉辦王船入廠開光典禮。（記者李文德攝）

口湖富安宮31日舉辦王船入廠開光典禮，正式啟用王船閣，並迎王船入廠。（記者李文德攝）

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