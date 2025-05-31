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    首頁　>　生活

    台南禹帝宮端午祭屈原 包粽8000粒做公益

    禹帝宮動員志工，合力包製8000粒肉粽，端午做公益。（記者吳俊鋒攝）

    禹帝宮動員志工，合力包製8000粒肉粽，端午做公益。（記者吳俊鋒攝）

    2025/05/31 11:17

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是端午節，台南永康區禹帝宮為供奉的三閭大夫屈原舉辦祭典，並安排小朋友立蛋等應景的趣味遊戲，還集結近百位志工，合力包製8000粒肉粽，發放給轄內的弱勢團體，以及警察、消防等單位，攜手做公益，讓聯歡活動更有意義。

    該廟位在永康鹽行，初創於明鄭時期，主祀西楚霸王項羽，也供奉三閭大夫屈原，到了清朝的時候，又增祀夏禹。

    迄今有供奉大夏聖帝，以及楚王項羽，還有屈原、韓奡與伍子胥，合稱「五水仙尊王」，歷史悠久、香火鼎盛。

    主要的祭典活動是農曆5月5日端午祭典，紀念屈原，以及6月6日的項羽誕辰與10月10日的大禹誕辰。

    今天的屈原祭典活動，由副市長趙卿惠擔任正獻官，立委林宜瑾等各級民代，還有地方鄉親父老都到場，現場擠滿人潮。

    禹帝宮主委張森陽表示，每年的端午，都會舉辦紀念屈原，以及佳節聯歡的活動，志工們全力相挺，聯手包粽做公益，回饋、關懷鄉里。

    志工們一早就在廟埕包製肉粽，並在現場以滾水煮熟，做好分配，屈原祭典結束，隨即進行發放，氣氛熱烈。

    肉粽包製後，現場水煮，由志工發放，端午做公益。（記者吳俊鋒攝）

    肉粽包製後，現場水煮，由志工發放，端午做公益。（記者吳俊鋒攝）

    端午節到，永康與禹帝宮為供奉的屈原舉辦祭典活動。（記者吳俊鋒攝）

    端午節到，永康與禹帝宮為供奉的屈原舉辦祭典活動。（記者吳俊鋒攝）

    端午節到，永康與禹帝宮為供奉的屈原舉辦祭典活動，副市長趙卿惠擔任正獻官。（記者吳俊鋒攝）

    端午節到，永康與禹帝宮為供奉的屈原舉辦祭典活動，副市長趙卿惠擔任正獻官。（記者吳俊鋒攝）

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