下週二鋒面報到！ 專家曝全台降雨時程

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，端午節炎熱山區午後陣雨，收假日偏南風帶來水氣降雨增多，下週二新一波鋒面接近，週三、週四各地仍是陰天有短暫陣雨的天氣型態，直到下週五、六位於巴士海峽的鋒面逐漸減弱，天氣會變得比較穩定。（資料照）

2025/05/31 10:46

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天適逢端午節，各地回溫，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，端午節炎熱山區午後陣雨，收假日偏南風帶來水氣降雨增多，下週二新一波鋒面接近，週三、週四各地仍是陰天有短暫陣雨的天氣型態，直到下週五、六（6月6至7日）位於巴士海峽的鋒面逐漸減弱，天氣會變得比較穩定。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」PO文表示，今天（31日）是端午節，也是連續假期中天氣相對較穩定的一天，溫度方面則是明顯比昨天更炎熱一些，東半部高溫28至30度，西半部高溫普遍有31至33度，南部地區可以來到34至35度，雖然適合外出，但是提醒大家務必要做好防曬、防中暑的準備。

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明天（6月1日）嘉義以南地區，以及台東、花蓮一帶將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣型態，中北部、東北部一帶則是午後山區有熱對流發展，並且往平地擴散帶來局部午後雷雨的天氣，新竹以北到大台北一帶天氣仍然相對較好，午後雲量增多但是下雨的機會較低，整體天氣會變得比較不穩定一些，提醒大家明天收假日南北移動的過程要多留意，仍然在繼續假期旅遊的朋友也要注意天氣上的變化。溫度還是持續炎熱，東半部高溫30至32度，西半部高溫普遍有32至35度，加上水氣增多，變得更為濕熱不舒適，穿著上可能要盡量以寬鬆透氣為主會比較舒服一些。

粉專指出，下週一（2日）天氣還是比較不穩定，迎風面的彰化以南地區雲量偏多，有短暫陣雨或雷雨機會，南部沿海可能有局部較大雨勢出現，台中以北到東半部地區則是上午多雲到晴，午後山區有熱對流發展、擴散帶來局部午後雷雨，受影響最小的地方還是在新竹以北到大台北地區，預估下週一在新竹以北到大台北一帶高溫有機會來到36度或以上，反而是下雨機會較高的中南部地區高溫在32至34度左右，東半部地區高溫也大約在32至34度，提醒北部地區的朋友下週一開始上班、上學時要留意高溫的情況。

粉專續指，下週二（3日）新一波鋒面接近並且很快的來到台灣上空，除了迎風面的中南部地區持續有短暫陣雨或雷雨之外，北部、東半部也將轉為陰天有短暫陣雨或雷雨的天氣，可能有局部較大雨勢出現的機會；下週三（4日）水氣仍多，各地仍是有短暫陣雨或雷雨的天氣，陰雨的時間較長，一整天累積下來仍然會有局部較大的雨量出現；下週四（5日）各地仍是陰天有短暫陣雨的天氣型態。這幾天因為降雨增多，鋒面通過後底層轉為東北到偏東風，帶來較涼的空氣，各地溫度下降，尤其是週三、週四（4至5日）這兩天，涼意又會相對明顯一些，北部、東半部白天高溫會降到26至30度之間，中南部高溫也會降到30至32度左右。

粉專預測，下週五、六（6至7日）天氣會變得比較穩定，各地上午為多雲到晴，午後山區還是會有熱對流發展、擴散帶來局部午後雷雨的機會，以山區及東半部地區比較容易受到影響而出現午後降雨。下週日（8日）位於巴士海峽的鋒面消失，新的鋒面又退回到大陸長江以南重整，台灣附近底層轉為偏南風，中層以上也轉為西南風，預估又將回到迎風面中部以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方午後有局部雷雨的天氣型態。同時溫度也會回升，各地又將再度出現32至34度或以上的溫度，又會變得比較悶熱起來。

粉專直言，6月份原本就還是台灣的梅雨季節，加上西南季風開始影響台灣，天氣變動度較大，預期一直到6月中旬之前梅雨鋒面都還是有機會來到台灣附近，每當有鋒面影響的時候就要注意中小尺度對流系統發展並且可能帶來局部較大雨勢的情況。從中長期預報來看，6月中旬之後太平洋高壓將有西伸、增強的趨勢，梅雨鋒面活動的位置有機會北退到長江流域，對台灣的影響減小，但是南邊熱帶洋面上的熱帶擾動發展有可能會開始活躍，後續的變化情況值得持續觀察留意。

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