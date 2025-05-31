澎湖內海划龍舟 縣議會年輕活力聯誼組奪冠

澎湖縣議會在聯誼組奪冠，最資深元老議員胡松榮坐輪椅現身加油。（記者劉禹慶攝）

2025/05/31 10:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣端午龍舟賽，今（5月31日），在馬公第三漁港內海區熱鬧登場， 今年共有29支隊伍、超過千人熱血參賽，由全國最年輕議長陳毓仁領軍的澎湖縣議會，經過世代換血，以年輕之姿，在聯誼組中奪冠，因中風久違的澎湖縣議會最資深元老胡松榮，也坐著輪椅現身會場，為年輕夥伴加油。

今年比賽分組多元，競爭激烈，公開組由部隊、體育團體等7隊強隊參與，一向是最受矚目的對戰焦點！男女混合組有12支隊伍報名，人數最多，氣氛最火熱！長青組則由6支來自各領域的運動好手組成，展現永不退燒的運動精神！聯誼組由澎湖縣政府、澎湖縣議會及台北、高雄同鄉會共襄盛舉，展現家鄉情誼與團結力量！

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今日賽事由山水國小舞獅隊熱鬧揭開序幕，縣長陳光復與議長陳毓仁鳴槍為賽事正式啟動，現場同步舉辦端陽豎蛋挑戰、歡樂歌唱比賽、兒童寫生與親子繪畫活動，更有澎湖縣政府各單位的政令宣導攤位，讓到場民眾不只可以近距離感受龍舟競技的速度與激情，還能一同參加各式趣味活動，享受傳統節慶的歡樂氛圍！

率先登場是聯誼組，澎湖縣政府由秘書長楊書舜領軍，對上高雄澎湖同鄉會，澎湖縣議會則由議長陳毓仁率隊，與台北澎湖同鄉會同場競技，採取計時賽，最後由澎湖縣議會奪冠、高雄澎湖同鄉會第二、澎湖縣政府第三，台北澎湖同鄉會則第四，隊隊有獎皆大歡喜，達到聯誼的目的。

澎湖端午龍舟競賽，在馬公第三漁港舉行。（記者劉禹慶攝）

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