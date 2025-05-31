曾是包裹詐騙受害者！高職生反詐作品獲全國大學設計科系「金點新秀獎」頭獎

新北市高職廣告設計科學生反詐騙專題，作品獲全國大學設計科系「金點新秀獎」頭獎。（記者翁聿煌攝）

2025/05/31 11:06

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣詐騙事件橫行，每位民眾自身或周遭親友幾乎都有受騙上當經驗，新北市高職廣告設計科三年級學生權子熙也曾經收到詐騙包裹，令他對詐騙深惡痛絕，被詐經驗也促使他與同組學生以宣導反詐騙製作專題，接地氣的內容和趣味性的創意元素，在經濟部與教育部為大學設計科系舉辦的「金點新秀設計獎」，他們是唯一報名參加的高職學生隊伍，超越群雄勇奪「年度最佳設計獎」。

權子熙說，網路科技發達，許多詐騙者隱身其中，透過各種人性弱點威脅利誘、迫使受害者交出金錢，蒙受重大財物損失，根據國內統計，每週民眾因詐騙損失金額多達十餘億元，他自己就曾經被通知到超商領取包裹，繳了1200元卻拿到一盒資源回收物，因此同組學生9個人與台北市松山警分局產學合作，汲取警方反詐騙辦案經驗，希望將坊間曾經發生過的各類型詐騙手法納入設計專題「都市傳說」。

請繼續往下閱讀...

小組設定「魔神仔」、「人面魚」和「紅衣小女孩」三個民俗傳說當專題的角色IP，其中「魔神仔」是套用民間故事傳說，針對年長者的被詐騙手法作宣導，「人面魚」則是針對年輕人因為喜歡網購的習性，容易被詐團「釣魚」的連結，「紅衣小女孩」則是將恐怖電影的劇情讓人聯想到對幼童的誘拐犯罪或把求職年輕人賣到國外當豬仔，希望讓不同年齡、不同生活型態的民眾，都能對詐騙提高警覺。

組員黃思叡說，今年初創作專題初步呈現時，獲得師長肯定，小組根據老師的提點，再分工合作，進行動畫影片內容調整、重新剪輯，並製作道具玩偶、故事書和DM文宣製作，將反詐騙理念透過更多媒介推廣。

權子熙說，今年報名參加為大學生舉辦的「經典新秀設計獎」，獲得「年度最佳設計獎」，大家都非常高興，最重要的是，讓他們這群學廣告設計的學生，了解到「能夠用自己的設計專業改變社會，用設計解決問題」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新北市高職廣告設計科學生反詐騙專題，作品獲全國大學設計科系「金點新秀獎」頭獎。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法