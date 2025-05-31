嘉縣東石龍舟競賽48隊較勁 先天宮發放萬份蚵仔粥大排長龍

嘉義縣第39屆龍舟競賽今天在東石漁人碼頭登場，吸引48支隊伍參賽。（記者王善嬿攝）

2025/05/31 10:23

〔記者王善嬿／嘉義報導〕端午節划龍舟，嘉義縣第39屆龍舟競賽今天上午開鑼，來自全國共48隊參賽。東石港先天宮每年贊助萬份蚵仔粥，今年使用東石蚵2000斤，10點半起發放，嘉義區漁會東石魚市場內已大排長龍。

嘉義縣龍舟競賽開幕儀式今天上午8點在東石漁人碼頭舉行，嘉義縣長翁章梁說，近年許多電視、影劇作品會來東石漁人碼頭取景，已是全國知名觀光景點，嘉縣龍舟競賽歷史悠久，各界共襄盛舉，促進地方觀光；去年龍舟競賽42隊參賽、今年48隊參賽，參賽隊伍來自嘉義、台中、彰化、雲林、高雄、屏東等地，精彩可期。

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東石港先天宮主委吳森源說，嘉縣龍舟競賽是東石鄉一年一度盛事，先天宮作為協辦單位，讓觀光活動更加豐富多元，今年使用約2000斤東石蚵，準備約1萬份蚵仔粥自上午10點半到下午1點免費供應，每年清明節後到中秋節，正是東石蚵產季，肥美鮮甜，也希望藉此推廣東石蚵等農漁產。

東石港先天宮今響應龍舟競賽，將免費發放蚵仔粥1萬份。（記者王善嬿攝）

先天宮免費提供約1萬份蚵仔粥讓民眾試吃，不到10點半已大排長龍。（記者王善嬿攝）

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