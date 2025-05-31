梅雨陰晴不定 台東稻作出現白葉枯病罹病徵狀

穗稻熱病發生於穗頸，造成穗頸彎曲、稻穗白化乾枯，俗稱「吊穗」或「吊狗」，對產量影響甚鉅。（記者黃明堂攝）

2025/05/31 10:23

〔記者黃明堂／台東報導〕農業部台東區農業改良場表示，目前台東地區水稻生長多已進入抽穗期，適逢梅雨季節來臨，氣候陰晴不定，午後或晚間常有小雨或陣雨發生，水稻疫情監測發現，已零星出現白葉枯病罹病徵狀；又最近正值抽穗期，高溫高濕環境下，易發生穗稻熱病。稻熱病及白葉枯病為水稻流行病，其發生受氣候影響，如氣候適合，短時間內即可能爆發疫情，請農友加強巡視田區，確實做好防治措施。

農改場說，穗稻熱病主要發生於稻株穗頸、枝梗、穀粒及護穎等部位，稻熱病孢子於水稻抽穗前，隨著雨水或露水掉落在劍葉葉舌及葉節上，當稻穗抽出時接觸孢子而被感染。穗頸部罹病者，患部初期呈褐色病斑，造成組織壞死養分無法輸送，影響整穗發育，嚴重時罹病部位會彎曲並造成稻穗白化乾枯，俗稱「吊穗」或「吊狗」；發病嚴重時無法充實或不稔，俗稱「空包彈」，穀粒受感染時，病斑呈暗灰色或白色，對品質影響甚鉅。

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因穗稻熱病常於抽穗後才見明顯病徵，施藥時機的掌握及預防為防治重點，把握抽穗前3-5天及齊穗後施藥，可有效減少病害發生與蔓延。藥劑防治方面，齊穗期防治性藥劑可施用50％護粒松乳劑1000倍或45％喜樂克拉乳劑1200倍；若葉色濃綠時，可施用75％三賽唑可溼性粉劑3000倍或41.7％三賽唑水懸劑1500倍。若同時有胡麻葉枯病發生，可施用25%克熱淨溶液1200倍，具兼防效果。

白葉枯病受風雨影響大，強風造成葉片摩擦產生傷口，有利病原細菌感染，而雨水、露水有利於病原菌孳生，常在葉緣會形成菌泥，隨雨水飛濺或人員田間走動傳播。白葉枯病感染後沿葉緣產生黃白色條斑，條斑周緣形成波浪狀，病斑乾枯後向內捲曲，為白葉枯病主要病徵。藥劑防治方面，於發病前施用6%撲殺熱粒劑30公斤/公頃，施藥時稻田內應保持水位3~5公分，維持4~5天。或於發病初期施用10% 鏈四環黴素水溶性粉劑1000倍、14%嘉賜克枯爛可溼性粉劑1500倍（兼防稻熱病）、33%克枯三賽唑可溼性粉劑1000倍（兼防稻熱病）或10%克枯爛可濕性粉劑1000倍等，擇一進行防治。一旦發病，晨露未乾前，避免進入田區或施藥，減少病菌的傳播。

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