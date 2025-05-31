鼓勵學習母語 高中原住民重點學校開6學分原民語文課

宜蘭縣立南澳高中透過原民文化知識探索，以及泰雅傳統生活工藝課程，讓學生深入體驗原住民文化精髓。（教育部提供）

2025/05/31 09:32

〔記者林曉雲／台北報導〕鼓勵學生學習母語，依據12年國教課綱，高級中等教育階段原住民重點學校應開設6學分原住民族語文課程，教育部補助學校開設各語別課程所需經費，以支持本土語文課程順利開辦，並鼓勵學校以多元方式推動本土語文教育，如國立屏北高中、宜蘭縣立南澳高中，皆運用豐富資源推動族語，讓學生對原民文化有更深度的認識。

教育部國教署組長孫旻儀說明，參與學生透過原住民族語文課程及實際體驗，對於原住民族傳統文化、生活習俗都有更深入的理解，期望學生透過學習原住民族傳統文化習俗與深度體驗，進而理解及尊重族群間的文化差異，提升學生對原民文化內涵的認知，展現原民族語課程與生活文化的結合。

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國立屏北高中與國立清華大學合作成立「小清華原住民實驗教育班」，透過正式課程、社團活動與跨文化交流等多元方式，推動族語學習與原住民文化教育，屏北高中表示，除了與一般課程同步外，更開設多門原住民族教育課程，涵蓋原住民生態智慧與文化知識體系，學生依族語別分組學習，並參加族語認證考試，近3年中級以上通過率超過9成，累計15名學生取得中高級認證，表現優異。

宜蘭縣立南澳高中透過原民文化知識探索，以及泰雅傳統生活工藝課程，讓學生深入體驗原住民文化精髓，校方說明，文史探索課程以專題探究及部落踏查為核心，學生親訪耆老、記錄口述歷史，進一步理解泰雅族歲時祭儀與傳統禁忌，建構紮實的族群文化認同；工藝課程則聚焦泰雅族的傳統技藝，包括弓織肩背帶、藤編背簍、傳統地機與高織機編織，以及弓箭製作等，學生不僅掌握傳統技術，更結合創新設計理念，嘗試文創商品開發，透過現代媒體平台推廣傳統文化。

宜蘭縣立南澳高中帶領學生探索原民文化知識，舉辦老武塔尋根之旅。（教育部提供）

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