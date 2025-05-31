端午飆35度！明恐更高溫 迎風面降雨機率高

氣象專家指出，今明各地回溫、白天偏熱，今日高溫上看35度，預估明日還會更高，預估下週二前維持「熱如炎夏」的天氣。（資料照）

2025/05/31 08:59

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天適逢端午節，氣象專家指出，今明各地回溫、白天偏熱，今日高溫上看35度，預估明日還會更高，預估下週二前維持「熱如炎夏」的天氣。不過由於目前位於南海北部的熱帶雲系北抬，預估今天起至明、後天，迎風面的南部及花東地區降雨機率提高，山區也可能會有局部大雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，端午節各地晴朗穩定，明日各地晴時多雲，東半部及午後中南部近山區、偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。各地白天偏熱；最高氣溫約可升至35度，預估明日還會更高。

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吳德榮表示，下週一（2日）台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，「熱如炎夏」；南方水氣多、不穩定度提高，中南部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後強度增強。下週二（3日）各地仍偏熱、大氣不穩定，中南部有局部短暫陣雨或雷雨、午後增強，並擴展至其他地區。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬顯示，下週二傍晚起至週三「梅雨季」第5波「移動性」鋒面影響，帶來大範圍降雨，北台轉涼。下週四鋒面南移，水氣仍多，各地仍有局部陣雨或雷雨。

至於下週五、六鋒面在巴士海峽、繼續南移減弱，各地好轉、白天偏熱，午後有局部陣雨或雷雨的機率。下下週日、一各地晴時多雲，天氣偏熱，大氣不穩定，午後繼續有局部陣雨或雷雨的機率。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，由於東北季風南下影響，目前位於南海北部的熱帶擾動91W，綜觀環境並不支持它再繼續發展增強成颱風或熱帶性低氣壓。不過熱帶擾動91W仍會循著環境氣流場，由南或西南向北或東北方向進行輸送水氣，並有帶動環境西南季風增強的趨勢。因此預估今天起至明、後天，迎風面的南部及花東地區降雨機率提高，各山區發生局部大雨的機率也會跟著增大。

「林老師氣象站」指出，目前位於南海北部的熱帶擾動91W，會由南或西南向北或東北方向進行輸送水氣，預估今天起至明、後天，迎風面的南部及花東地區降雨機率提高，各山區發生局部大雨的機率也會跟著增大。（圖擷自臉書）

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