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    基隆暖東苗圃將建置AR恐龍生態園區

    基隆暖東苗自然生態豐富，將打造A R恐龍生態園區。（記者盧賢秀攝）

    基隆暖東苗自然生態豐富，將打造A R恐龍生態園區。（記者盧賢秀攝）

    2025/05/31 09:53

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市暖東苗圃天然原始生態豐富，基隆市政府規劃在暖東苗圃打造第二座「AR恐龍生態園區」，配合當地的森林、苗圃和水塘等地景設計，打造台版侏羅紀公園，吸引親子、學生族群、生態與科技愛好者、國內外觀光客來探險，並可與暖東峽谷、暖暖淨水場連成觀光廊帶。目前已委託專業技術團隊開發AR程式，預計年底營運。

    暖暖區市議員連恩典指出，暖東苗圃水塘邊有塊綠草皮，可以舉辦夏夜音樂會，聽聽音樂、看星星，很舒適，暖東苗圃生態豐富是很好的休憩場域，應善加利用。

    市府產業發展處長蔡馥嚀表示，暖東苗圃有很好的森林資源和溫室，旁邊又有運動公園，但預約導覽等利用率較低，因此，規劃在這裡設第二座「AR恐龍生態園區」，吸引不同人潮，深入了解暖東苗圃的天然原始生態。

    蔡馥嚀指出，去年8月30日起在海洋科技博物館的復育公園推動「AR恐龍生態園區」，至今年4月已有7萬人次參觀，周邊商家業績成長3至6倍，營運狀況穩定。

    她說，暖東苗圃很適合作森林的「AR恐龍生態園區」，可活化空間，苗圃的溫室除種植苗木之外，也可以作培育工作坊、親子工作室，水塘可以作水溪生物導覽等，配合地景打造10組AR恐龍體驗區。

    蔡馥嚀指出，未來客群目標以親子與學生族群、生態與科技愛好者、國內外觀光客為主，先期以校園、長者為主要對象，將舉辦主題活動和主題式遊程，如生態探索、恐龍 AR 冒險與智慧觀光1日遊，滿足目標客群需求，並與周邊店家、旅宿業者建立合作機制，讓科技生態旅遊帶動地方經濟發展。目前正辦理規劃設計開發AR程試，預計年底營運。

    連恩典也對這項計畫很期待，希望可以與暖東峽谷、文化景觀暖暖淨水場串連，規劃1日遊行程，帶動觀光產業。

    基隆暖東苗自然生態豐富，將打造A R恐龍生態園區。（記者盧賢秀攝）

    基隆暖東苗自然生態豐富，將打造A R恐龍生態園區。（記者盧賢秀攝）

    基隆暖東苗自然生態豐富，將打造A R恐龍生態園區。（記者盧賢秀攝）

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