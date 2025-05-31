壽山動物園特製粽子過端午 紅毛猩猩、孟加拉虎巨粽最搶眼

紅毛猩猩「阿宏」拆解巨型粽尋找椰子。（觀光局提供）

2025/05/31 09:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕過端午，壽山動物園特地為動物們量身打造多款應景粽子，從沁涼的蔬果冰粽到充滿挑戰的草料麻布巨粽，讓動物們吃到飽，其中紅毛猩猩「阿宏」、孟加拉虎「小紅」的巨粽最搶眼，讓其他動物好羨慕。

高市觀光局長高閔琳表示，動物園端午粽不僅講求美觀與營養，更著重增加動物攝食的趣味與感官刺激，今年粽子食材多元，包括紅蘿蔔、小玉西瓜、榴槤、地瓜、蔬菜、芭樂、葡萄以及桑葚等新鮮蔬果切丁製成繽紛冰粽，利用麻布袋包裹草料，綑綁成的巨型粽子，更為動物福利注入新意。

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動物園說明，首次過端午的迷你驢「澎澎」，起初對月桃葉包裹的草料粽感到陌生，但看著家族成員示範用腳拆粽葉，聰明的「澎澎」立刻依樣畫葫蘆成功享用美食。

來自台北動物園的狐獴新朋友，園方也特別為牠們準備內餡為地瓜葉和貓肉條的專屬粽子，狐獴也迫不及待拆解嘗鮮，模樣十分可愛。

紅毛猩猩「阿宏」則使出渾身解數，成功從麻布巨粽中找到椰子並享用，而特製的麻布巨粽則成為孟加拉虎「小紅」的專屬貓抓板，滿足磨爪需求。

園區各種動物品嚐繽紛蔬果冰粽，都紛紛展現覓食本能，長鼻浣熊巧妙運用利爪挖出冰粽內的葡萄，對桑葚冰粽更是愛不釋手；黑猩猩「莉忠」、「美珍」及「曼華」直接手抓榴槤地瓜粽，吃得津津有味；黑熊「波比」和「黑皮」則手捧紅蘿蔔冰粽及蔬菜玉米冰粽細細品嚐。

園方人員也觀察到平常不愛吃紅蘿蔔的冠豪豬，在紅蘿蔔切碎製成冰粽後竟然主動品嚐，並且會等到葡萄冰粽表面融化後才享用，但對消暑的小玉西瓜冰粽則是一口咬下。

象龜展現出對紅色食物的明顯喜好，牠們優先品嚐紅蘿蔔冰粽，之後才品嚐芭樂冰粽，展現了動物們獨特的飲食偏好。

動物園應請民眾一起慶端午，同時提醒園區停車位有限，端午節連假期間建議將愛車停放捷運鹽埕埔站附近，搭乘56號公車直達；或於鼓山二路西側停車場轉搭付費接駁車。

壽山動物園孟加拉虎「小紅」把巨粽當玩具。（觀光局提供）

冠豪豬品嘗七彩蔬果冰粽。（觀光局提供）

黑熊「黑皮」享用特製蔬菜玉米粽。（觀光局提供）

狐獴拆解藏有地瓜葉和貓肉條的粽子。（觀光局提供）

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