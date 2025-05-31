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    澎湖新品搶商機！冰花吸凍、仙人掌果凍進攻伴手禮市場

    「冰花吸凍」、「仙人掌果凍」，成功打入超商預購銷路管道。（記者劉禹慶攝）

    「冰花吸凍」、「仙人掌果凍」，成功打入超商預購銷路管道。（記者劉禹慶攝）

    2025/05/31 08:25

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣農會與在地品牌掌上明珠首次攜手合作，今年推出兩款話題新品「檸檬海鹽冰花吸凍」與「仙人掌果凍」，主打在地特色農產再升級，並打入全家便利商店行銷通路，列入預購型錄，憑藉創新風味與獨特包裝，成功搶攻全台伴手禮市場，為農民開創新商機。

    「檸檬海鹽冰花吸凍」近來為最夯冬季作物冰花的創新加工品，不僅突破冰花食用季節的侷限，更透過製程保留營養、延長保存，有效紓解農民在產季的壓力。凍狀吸飲設計輕巧方便，不僅美味清爽，是今年最具話題的伴手禮！

    另一款「仙人掌果凍」，則延續澎湖特有的紅果風味，口感Q彈、酸甜爽口，是消暑解渴的理想選擇，兼具觀光特色與討喜外型，還有適合旅宿業者作為迎賓禮的單包裝設計，送禮自用兩相宜。

    目前2款產品均已登上全家預購通路，凡預購即享有免運直送指定門市的服務。預購型錄中更設有「澎湖花火節專區」，集結眾多澎湖特色商品一次上架，包括：仙人掌冰淇淋、首次登場的黑鳳梨冰淇淋、全新推出的風茹冬瓜茶、風茹仙草茶、哈蜜瓜果凍、金瓜炊粉、XO醬炒三鮮、海菜水餃、花枝餛飩、黑糖糕、牡蠣醬等在地美食。

    澎湖伴手禮隨手包，包括鹹餅、花生糖、爆米花等特產。（記者劉禹慶攝）

    澎湖伴手禮隨手包，包括鹹餅、花生糖、爆米花等特產。（記者劉禹慶攝）

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