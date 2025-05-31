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    衛福部「空轉後送」平台故障率高 挨批影響就醫時效

    空中後送講求時效性，必須分秒必爭。（凌天航空提供）

    空中後送講求時效性，必須分秒必爭。（凌天航空提供）

    2025/05/31 08:16

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本是簡化申請後送程序，衛福部設置空轉後送申請平台，卻屢傳故障，必須改以傳統傳真方式申請，嚴重影響後送申請時效，半年來已多次發生，形成「常態性」故障，讓外界質疑衛福部耗費數百萬元，設置的後送平台等同「虛設」，不符合分秒必爭的後送作業。

    昨（30）日晚間11時七美鄉一名男子，因身體不適由家人陪同到七美衛生所就醫，經衛生所診斷為心肌梗塞，立即向衛福部空審中心申請直升機緊急醫療後送，卻遇申請平台故障，緊急改以傳統傳真方式申請，該平台半年來已多次在緊要關頭故障，嚴重影響民眾就醫時效。

    2018年2月5日蘭嶼黑鷹醫療後送墜機後，衛福部耗資數百萬元建置的「空轉後送遠距醫療會診平台」，希望健全國內醫療後送品質及效率，但功能及效果卻不如預期，就如其名「空轉後送」，三不五時在離島醫療院所申請緊急醫療後送時「故障」，已是5月以來第2次「醫療院所申請緊急醫療後送時發現平台故障」。

    「又故障了」不僅是澎湖醫療院所對於空轉平台的形容詞，今年2月空轉平台系統維護，廠商在切換新舊登入入口網站時，沒有通知使用單位各醫療院所，導致醫療院所在申請醫療後送時，才發現入口網站已更換，讓基層醫療院所痛批系統廠商能夠如此無視緊急醫療後送。

    衛福部斥資數百萬元建置空轉後送平台，卻傳出多次故障。（記者劉禹慶攝）

    衛福部斥資數百萬元建置空轉後送平台，卻傳出多次故障。（記者劉禹慶攝）

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