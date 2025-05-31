世壯運閉幕「台灣」被消音！網友怒問蔣萬安、侯友宜

雙北世壯運爭議不斷，昨日舉行的閉幕典禮又被網友質疑，在演出過程竟將歌曲原本有的「台灣」消音，連大螢幕牆上的字幕都被改掉，讓網友痛批「蔣萬安（台北市長）跟侯友宜（新北市長）在世壯運直接公然搞言論審查」。（圖擷自threads）

2025/05/31 08:37

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本月17日登場的2025雙北世界壯年運動會（世壯運）爭議不斷，昨日舉行的閉幕典禮又被網友質疑，在演出過程竟將歌曲原本有的「台灣」消音，連大螢幕牆上的字幕都被改掉，讓網友痛批「蔣萬安（台北市長）跟侯友宜（新北市長）在世壯運直接公然搞言論審查」、「到底是怎樣，有辦法讓一個活動從頭爛到尾」。

2025世壯運昨在新北市美術館閉幕，回顧本次從開幕到比賽爭議不斷，引發民怨與嘲諷。相關問題包含場館宣傳看板出包（出現「四邊包繩不打洞」字樣、TAIPEI打成TAIIPEI）、姓名翻譯錯誤、APP功能不全、賽程資訊、技術手冊等內容空白、地圖資訊錯誤、賽程混亂（報名成功後卻遲未收到通知、報名項目與實際比賽項目不符）、穿戴裝置觸控異常、介面不友善等。

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昨晚來自107個國家、2萬5千多名選手與隊職員相聚在新北市美術館一同參加閉幕典禮，除了回顧賽會精采瞬間，也請來明星與表演者聯手，以多首經典曲目串聯演出，但在社群上陸續有網友批評，在味全龍啦啦隊與輔仁大學啦啦隊合作演出期間，搭配本土天團「玖壹壹」的「世界都看見」這首歌時，原本歌詞中「我台灣來欸」這一句卻當場被消音，連螢幕牆上的字幕都被改成「阮作伙來……」。

網友對此紛紛怒批「就在台灣唱還被消音……字幕畫面切掉……這是什麼操作」、「有夠扯的，大螢幕還改歌詞」、「太扯了，誰搞的」、「到底是怎樣，有辦法讓一個活動從頭爛到尾」、「要把台灣消音就算了，蔣市長本身就一直都不敢提這兩個字，但至少尊重一下創作的玖壹壹，不要亂改人家的歌詞啊」。

還有網友更留言稱「朋友是世壯運表演者，主辦要求他們在舞台上儘量不要提到『台灣』，請問在自己國家裡講到自己的國家，錯了嗎？」有網友更酸「我怎麼覺得好像不意外了，跨年都可以播央視了還有什麼做不到」。

在蔣萬安、侯友宜的臉書發文底下也可看到，有些網友留言怒嗆「連台灣都不敢說出口還消音」、「為什麼要消音我台灣來的，自我戒嚴嗎？」、「有台灣很丟臉嗎，還消音」、「連歌都可以被消音，簡直就是貽笑大方」、「超可憐字幕把台灣消掉就算了，音樂也直接消音，乾脆不要放這首」、「請問蔣萬安、侯友宜兩位市長，『台灣』是佛地魔嗎？」

對此情況也有不少網友紛紛tag苗博雅、簡舒培、許淑華、林延鳳等台北市議員，要求他們質詢市府這是怎麼回事。

新北市議員黃淑君也在臉書分享相關畫面，並批評「我以為是轉播刪除，結果現場真的被刪除！！」、「歌詞中有一句，『我台灣來欸！』，在世界都看見之前，直接被消音，現場歌詞直接刪除，請問有什麼好刪除的？！」

黃淑君也質疑「台灣人在台灣自己的土地上，唱台灣人的歌，說我是台灣來欸，請問雙北市長，有什麼好丟臉？！有什麼好刪除的？！」

在蔣萬安、侯友宜的臉書發文底下也可看到，有些網友留言怒嗆「連台灣都不敢說出口還消音」、「為什麼要消音我台灣來的，自我戒嚴嗎？」（圖擷自臉書）

在蔣萬安、侯友宜的臉書發文底下也可看到，有些網友留言怒嗆「連台灣都不敢說出口還消音」、「為什麼要消音我台灣來的，自我戒嚴嗎？」（圖擷自臉書）

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