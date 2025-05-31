端午節高溫上看34度！明水氣增多 下週鋒面來襲

中央氣象署指出，今天（31日）端午節天氣相對較為穩定，各地氣溫將回升，預測西半部高溫32至34度，東半部28至30度，白天較悶熱，中午前後紫外線強，應注意防曬並多補充水分。（資料照）

2025/05/31 07:03

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（31日）端午節天氣相對較為穩定，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各山區有局部短暫雷陣雨。

今日氣溫方面，東北季風減弱，風向漸轉為偏東風，各地氣溫將回升，預測西半部高溫32至34度，東半部28至30度，白天較悶熱，中午前後紫外線強，應注意防曬並多補充水分；而各地低溫約20至24度。

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氣象署提醒，由於東北風影響，桃園、苗栗至彰化沿海地區及基隆北海岸、恆春半島、澎湖局部有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日高壓出海，環境風場為東北東風至偏東風，東北東風仍可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區，影響程度視上游污染物累積及降雨情況有所變化，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；北部、竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日南方雲系北移，水氣增多，環境為偏南至西南風，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，各地比較悶熱，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各地山區有局部較大雨勢發生的機率。

下週一環境轉為西南風影響，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下週二、三滯留鋒面影響，天氣相當不穩定，易有短延時強降雨；週二中南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦將陸續轉為局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率。週三西半部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率，東南部地區亦有局部短暫陣雨。

下週四鋒面南移通過，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。下週五迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下週六至下下週一水氣仍偏多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 33 24 ~ 32 26 ~ 32 22 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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