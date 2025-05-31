為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    端午節高溫上看34度！明水氣增多 下週鋒面來襲

    中央氣象署指出，今天（31日）端午節天氣相對較為穩定，各地氣溫將回升，預測西半部高溫32至34度，東半部28至30度，白天較悶熱，中午前後紫外線強，應注意防曬並多補充水分。（資料照）

    中央氣象署指出，今天（31日）端午節天氣相對較為穩定，各地氣溫將回升，預測西半部高溫32至34度，東半部28至30度，白天較悶熱，中午前後紫外線強，應注意防曬並多補充水分。（資料照）

    2025/05/31 07:03

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（31日）端午節天氣相對較為穩定，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各山區有局部短暫雷陣雨。

    今日氣溫方面，東北季風減弱，風向漸轉為偏東風，各地氣溫將回升，預測西半部高溫32至34度，東半部28至30度，白天較悶熱，中午前後紫外線強，應注意防曬並多補充水分；而各地低溫約20至24度。

    氣象署提醒，由於東北風影響，桃園、苗栗至彰化沿海地區及基隆北海岸、恆春半島、澎湖局部有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日高壓出海，環境風場為東北東風至偏東風，東北東風仍可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區，影響程度視上游污染物累積及降雨情況有所變化，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；北部、竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

    未來天氣方面，週日南方雲系北移，水氣增多，環境為偏南至西南風，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，各地比較悶熱，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各地山區有局部較大雨勢發生的機率。

    下週一環境轉為西南風影響，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

    下週二、三滯留鋒面影響，天氣相當不穩定，易有短延時強降雨；週二中南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦將陸續轉為局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率。週三西半部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率，東南部地區亦有局部短暫陣雨。

    下週四鋒面南移通過，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。下週五迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

    下週六至下下週一水氣仍偏多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    22 ~ 33 24 ~ 32 26 ~ 32 22 ~ 28

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播