05/31 各報重點新聞一覽

川普團隊考慮啟動「Ｂ計畫」，確保關稅政策在面臨法律障礙時仍能繼續推動。圖為川普4月初在白宮公布的對等關稅。（路透資料照）

2025/05/31 06:47

自由時報

法院裁決 一變再變 川普關稅 擬B計畫續推

美國國際貿易法院才在前一日裁決，川普總統援引「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」實施的對等關稅是違法擴權，隔日聯邦巡迴上訴法院又裁定「暫時恢復」，預計將提交到最高法院終裁；傳川普團隊考慮啟動「Ｂ計畫」，利用《一九七四年貿易法》從未被啟動過的第一二二條款，連結同一法律的第三○一條款，確保關稅政策在面臨法律障礙時仍能繼續推動。川普反覆無常的關稅政策，依然牽動市場敏感神經。

請繼續往下閱讀...

詳見法院裁決 一變再變 川普關稅 擬B計畫續推。

路透：規模超過第一任期 川普政府 計畫擴大對台軍售

「路透」卅日報導，中國對台灣軍事施壓與日俱增之際，美國政府計畫擴大對台軍售規模，程度將超越川普總統第一任期，做為嚇阻北京的策略之一。與此同時，美方也施壓台灣的在野黨，要求他們不要反對增加國防支出。

詳見路透：規模超過第一任期 川普政府 計畫擴大對台軍售。

台獨先鋒護產官司 法院認63年前筆錄 廖文毅後人敗訴

一九五六年二月二十八日在日本東京宣布成立「台灣共和國臨時政府」的台獨先鋒廖文毅，其後人主張，當時為避免國民黨政府羅織罪名抄家，廖家找友人戴家借名藏匿土地，但戴家當成自家的地同意政府徵收，獲利近三千萬元，請求返還不當得利。高等法院台南分院審理認為，六十三年前的一份和解筆錄記載土地是雙方「買賣」，依此駁回廖家之訴。

詳見台獨先鋒護產官司 法院認63年前筆錄 廖文毅後人敗訴。

聯合報

再逆轉…川普關稅 可繼續課徵 象徵白宮一次小勝利

美國國際貿易法院28日才裁定川普總統對各國課徵對等關稅超越行政權限，下令川普政府撤銷這些措施，沒想到美國聯邦上訴法院29日又裁定暫時恢復川普的全面性關稅，成為川普關稅政策的最新「大逆轉」。

詳見再逆轉…川普關稅 可繼續課徵 象徵白宮一次小勝利。

虛擬幣洗錢國安問題！檢察官稱規模動輒上百億 足以影響台幣匯率

虛擬貨幣問世不到廿年，不僅改寫貨幣交易模式，更成為不法吸金工具，有官警指出，目前國內洗錢八成以上藉由虛擬幣。曾破獲國內首宗大型虛擬幣交易所洗錢案的台中地檢署檢察官張富鈞直言，詐團以虛擬幣洗錢，金額動輒數億元、甚至上百億元，已成為國安問題。

詳見虛擬幣洗錢國安問題！檢察官稱規模動輒上百億 足以影響台幣匯率。

中國時報

川普預算案 藏外資加稅炸彈

據英美財經媒體30日報導，美國眾議院22日通過川普總統力推的「大而美」預算與減稅法案，法案當中隱藏一項第899條款，擬對「歧視性」國家大幅提高外國投資稅率，最高可達法定稅率基礎上的20個百分點。分析師警告，該條款一旦實施，恐進一步抑制外商對美投資，加劇國際資金出逃美國，並削弱美元。

詳見川普預算案 藏外資加稅炸彈。

美首季GDP萎縮0.2％ 近3年首見

美國政府29日公布數據顯示，首季國內生產毛額（GDP）萎縮0.2％，是自2022年以來，近3年首見。相較之下，2024年第四季GDP成長了2.4％，而此次GDP下滑，顯示美國總統川普發動的貿易戰已拖累美國經濟。

詳見美首季GDP萎縮0.2％ 近3年首見。

川普第一任期對台軍售主要項目

台獨先鋒廖文毅（前排左一），曾在日本組織「台灣共和國臨時政府」。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法