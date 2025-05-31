高雄地下街挑戰多 捷運局：先做連通道

高市議員建議台鐵高雄車站到五福路之間（圖中道路、中山路）可規劃為地下街。（記者王榮祥攝）

2025/05/31 00:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄地下街計畫引起討論，網路社群「高雄好過日」則評析目前三處可望發展地下街的潛力區段，各自面臨不少工程與規劃上的挑戰；捷運局則指出，會優先推動連通道，再逐步建構商業機能。

高市議員湯詠瑜、張博洋，均曾建議市府把握高雄車站大都更及高鐵延伸市區的機會，全力強化地下連通道、甚至打造地下街場域，進而帶動整體商業動能，市府則評估把地下街列入都市計畫檢討，引起地方關注地下街的發展方向。

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好過日列出三處可能發展地下街的潛力區段，包括高雄車站至五福路間（中山路、捷運紅線）、綠園道中華路到民族路間（台鐵）、衛武營與三井購物中心間（捷運黃線），但各有工程技術及整體規劃上的問題需克服。

好過日認為，地下街最重要的意義應該是「行人交通」，透過串連主要的交通設施（車站、轉運站），從地下跨越道路，以方便行人走到目的地。

捷運局對此議題指出，認同議員與地方對地下街的期待，但原則上應會優先推動連通道方案，先強化、完整車站與周邊的連通，讓人流在通道間可成形，再逐步建構商業機能。

高雄車站東西兩側綠園道被視為地下街潛力區段之一。（記者王榮祥攝）

衛武營（左邊白色建物）與鳳山三井（右側興建中建物）之間，地方建議透過高捷黃線工程同步設置地下連通道與地下街。（記者王榮祥攝）

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