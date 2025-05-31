從遊戲攤到美食攤！陳彥廷細數20多年「夜市人生」

35歲老闆陳彥廷，從國小至今跑遍夜市已有20多年，「嗨嗨人生」自在其中！（記者洪瑞琴攝）

2025/05/31 00:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南國際龍舟賽市集攤位眾多，其中一攤賣藥膳排骨、藥膳豬腳、炒米粉炒麵、鴨血煲、綜合鍋、臭臭鍋、脆皮臭豆腐、小腸豬血湯，集結夜市國民美食，攤位不小格外顯眼，宛如「超級路邊百匯」。而這位現年35歲老闆陳彥廷，從國小至今跑遍夜市已有20多年，「嗨嗨人生」自在其中！

陳彥廷從國小6年級就跟著父母跑夜市擺攤，早期做射汽球、套圈圈遊戲攤位，後來成家立業，創業擺攤改賣小吃。他說，這樣多種選擇點餐形式是自己的點子，而且爸爸與阿嬤傳授作菜技巧，加上研究藥膳料理，作出跟別人不一樣的特色。

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來自「總鋪師故鄉」高雄內門的他，雖然本身不是總鋪師，但自習掌廚獨當一面擺小吃攤也有10幾年了。只要有大型活動檔期，他都會去擺攤，跑遍中南部縣市各大活動市集，甚至離島澎湖也有擺攤足跡，每次都是搭船自駕開車，所有工具都要帶齊開攤。若沒有大型活動檔期，平日較往偏鄉山區擺夜市攤，例如屏東高樹、高雄美濃、杉林，因為偏鄉飲食店較少，山區居民會下來選擇夜市消費。

陳彥廷說，每次出攤，貨物、鍋架搬上搬下，還有補料前置作業，都得靠勞力，若說不會累，那是騙人的，這種流動攤靠人潮，生意有好有壞不一定，早已習慣暖熱冷淡，像昨晚有些下雨，還是有客人來看龍舟賽順道吃東西。

陳彥廷表示，難免會碰上「酒客」把小吃攤當作雜貨店鬧著要買酒喝，只能當作沒事不理它，否則沒完沒了，通常客人吃完歡喜就會付帳離開，並未碰過麻煩事。他本身也是轎班成員，若有廟慶活動缺人力，沒有與夜市檔期衝突會參加，「什麼神明都扛轎過」，生活自在。

陳彥廷夫婦擺攤情深。（記者洪瑞琴攝）

陳彥廷攤位集結夜市人氣品項。（記者洪瑞琴攝）

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