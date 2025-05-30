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    麥當勞點餐店員「1句話」讓他氣炸：附「說教套餐」

    網友發文抱怨，在麥當勞用餐時，因自助點餐機排滿而至櫃檯點餐，卻遭店員語帶不悅提醒「可以用點餐機」。示意圖。（彭博）

    網友發文抱怨，在麥當勞用餐時，因自助點餐機排滿而至櫃檯點餐，卻遭店員語帶不悅提醒「可以用點餐機」。示意圖。（彭博）

    2025/05/30 23:30

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網友發文抱怨，在麥當勞用餐時，因自助點餐機排滿而選擇至櫃檯點餐，卻遭店員語帶不悅提醒「可以用點餐機」。貼文曝光後，引起網友熱議，不少人也分享相似經驗，質疑過度推廣點餐機不太合理。

    前天網友在PTT發文抱怨，自己在麥當勞用餐時，因店內僅有三台自助點餐機，且皆排滿，便選擇至櫃檯點餐。他指出，當時有一名男店員提醒顧客可使用點餐機，但他考量到機台已滿，加上點餐後仍需至櫃檯結帳，因此選擇人工點餐，最終由另一位店員協助完成點餐。

    不過原PO網友不滿地指出，領餐時，先前宣導使用機台的男店員在遞餐時冷冷地說，「你下次可以用點餐機」，隨即轉身備餐。他質疑，顧客在機台不足的情況下選擇人工點餐是否需要被「教育」兩次？他直呼「吃個速食附贈說教套餐，今天氣得很飽……」。

    貼文曝光後，不少網友也抱怨，「可以理解想宣導點餐機的用意，但是沒必要死嗑在點餐機」、「之前我去某家麥當勞點餐，櫃檯只有我一個客人，想用櫃台點餐還被拒絕，店員堅持只能用點餐機，總公司要求成這樣也太不合理了」、「不只一家店這樣，點餐機明明滿了排一堆人卻不讓人工點餐，超奇葩」。

    不過也有人分享，不是所有分店都強制使用點餐機，「我這邊有家店看到點餐機排隊時，店員還會引導客人去櫃台，這樣比較正確，有效消化等待人潮」、「還好我附近的麥當勞都可以手機點餐了」、「上次點餐機都是人，櫃台沒人，我去櫃台點也沒被教育」。

    有網友建議去客訴，「一式兩份，一個填官網，一個填App問卷，填好填滿。客訴和問卷分數對績效有影響，有填有幫助。」

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