石虎媽媽示範爬圍網 小石虎「正襟危坐」畫面曝光

石虎媽媽為小石虎示範爬圍網。（魏行墨提供）

2025/05/30 22:08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣芬園鄉寶山國小附近的開心農場，透過紅外線感應感測相機監控，意外拍到石虎媽媽帶著小石虎的珍貴畫面，尤其石虎媽媽示範如何爬圍網破口，經由手把手傳承經驗，是野生石虎第一手最真實的紀錄。

行墨生命教育農場主人魏行墨表示，這家農場是民眾在工作之餘，用來種菜與養蛋雞，這個月卻發現所養的蛋雞一再減少，主人才發現自家的雞舍簡易圍網有破口，讓石虎直接闖入，得以偷吃蛋雞，因而進行通報。

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魏行墨強調，因為農場主人曾經直擊石虎，根據其形容的外觀，立即架設紅外線感應感測相機來監控，5月24日早上才安裝，大約5月26日晚間到27日凌晨就拍到石虎母子，捕捉到珍貴的石虎媽媽帶著小石虎覓食的畫面。

魏行墨說，拍到石虎母子的珍貴鏡頭，可以發現野生石虎的母子傳承，由石虎媽媽帶著小石虎去找老鼠、雞等食物，手把手進行教學，由媽媽帶著小石虎從圍網破口進入雞舍，再示範如何從破口的原路離開，這是非常珍貴的紀錄。

魏行墨說，石虎是瀕危物種，目前政府有生態給付計畫，他這次是透過嘉義大學來參與彰化縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，透過農民主動通報與同意裝設相機，可以申請生態給付，在彌補農民損失的同時，也為瀕危物種保育盡分心力。

石虎媽媽為小石虎示範爬圍網。（魏行墨提供）

石虎媽媽帶著小石虎出現在開心農場。（魏行墨提供）

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