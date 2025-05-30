屏東龍舟賽33隊東港溪開划 週六決戰再嗨一整天

屏東龍舟賽今天比賽時大多放晴，選手就在大武山的背景下競技。（記者陳彥廷攝）

2025/05/30 22:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮端午龍舟競賽今天於東港溪南側舉辦，今年共有公開男、女子組、公開男女混合組及國中男女混合組，共33支隊伍、近900名選手參賽，不僅有他縣市隊伍，屏東市、獅子鄉、高樹鄉都有人專程組隊參戰，總獎金近100萬元也成為參賽動力，現場觀眾初估有萬人，熱鬧非凡。

活動賽道照例在東港溪東港大橋到進德大橋間300公尺河道，東港鎮長黃禎祥清晨將祭江旗交給祭江船隊，燃放鞭炮出發，到東港溪祭江旗定點投獻粽子。

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除了各地隊伍，也有由「店長」組成的「屏東大店長聯盟」，在屏東縣政府勞動青年發展處處長李雨蓁帶領下來參賽，大店長聯盟隊員都是屏東在地的創業青年，同心協力划槳，展現勇於追夢、不畏挑戰的創業精神。

還有1支隊伍由屏東市的里長帶隊，隊員全是關懷據點的志工及長輩，平均年齡達70歲，展現社區的活力與凝聚力，熱情參賽精神令人欽佩。

屏東縣長周春米也到場為選手打氣，她說，屏東唯一的龍舟賽就是在東港舉辦，結合在地造船工藝及漁產業的黑鮪魚季，可說是吸引遊客前來的一大看點，週六進入決賽，精彩可期。

賽事下午落幕，公開男、女子組各有4隊晉級；公開混合男女組有8隊晉級，加上國中男女混合組，週六端午節大戰一整天。

屏東龍舟競賽，今天由鎮長黃禎祥進行祭江儀式。（記者陳彥廷攝）

屏東龍舟競賽。（記者陳彥廷攝）

會場現場還安排親子同樂的闖關遊戲及遊具。（記者陳彥廷攝）

縣長周春米、鎮長黃禎祥及地方仕紳到場為選手加油打氣。（記者陳彥廷攝）

縣長周春米、鎮長黃禎祥及地方仕紳到場為選手加油打氣。（記者陳彥廷攝）

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