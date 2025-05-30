划龍舟不必下水！高雄這里超Q「尬車」 還有特製獎牌

高雄豐裕里在端午節前夕舉辦陸上划龍舟競賽，媽媽推著小孩一起體驗陸上龍舟，還有旗子可以奪標。（記者許麗娟攝）

2025/05/30 22:27

〔記者許麗娟／高雄報導〕端午節3天連假今（30）日起展開，為慶祝佳節，高雄市三民區豐裕里舉辦了一場另類的划龍舟競賽，里長謝錫元特別打造陸上龍舟和划槳，與里民同歡，不分男女老少都能一起「划龍舟」，更打造豐裕里榮譽獎章送給前3名隊伍。

為了這場趣味龍舟賽，謝錫元從大半個月前就開始製作龍舟，利用板車與木板結合，加上龍頭和彩繪，就變成了可愛爆表的陸上龍舟，為了讓大家更有參與感，還製作專屬於豐裕里的獎牌，讓參賽者都相當興奮。

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這場趣味龍舟今天下午4點半在中仁街綠廊道的「童舞彩繪牆」前舉辦，這面彩繪牆隨著鐵工廠即將拆除也將消失，豐裕里曾舉辦向彩繪牆告別的活動，也趁著這次端午節在工廠尚未拆前，再與社區居民相聚於此，留下歡樂的回憶。

高雄市立委李昆澤、議長康裕成、議員鄭孟洳等也到場共襄盛舉，並下場較勁一番，謝錫元說，今天無論是比賽的、觀戰的、加油的，都讓這場路上龍舟，划得特別有力、特別熱血，也很開心與大家一起共度這個不一樣的端午節。

高雄豐裕里在端午節前夕舉辦陸上划龍舟競賽，龍舟與划槳全是里長謝錫元親手打造，相當逗趣。（謝錫元提供）

小朋友坐在龍舟上體驗不一樣的龍舟，相當開心！（謝錫元提供）

陸上龍舟不分年齡都能體驗，很有端午節氣氛。（謝錫元提供）

高雄市立委李昆澤、議長康裕成也到場體驗陸上龍舟。（謝錫元提供）

謝錫元特製專屬於豐裕里端午節的獎牌。（謝錫元提供）

議長康裕成獲得第1名獎牌。（謝錫元提供）

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