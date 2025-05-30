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    端午連假》屏東小琉球湧萬人！鵬管處稽查「下水餃」

    小琉球今天各個沙灘都湧入浮潛人潮。（記者陳彥廷攝）

    小琉球今天各個沙灘都湧入浮潛人潮。（記者陳彥廷攝）

    2025/05/30 22:59

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕端午節連假昨天展開，小琉球湧進破萬人潮，大鵬灣國家風景區管理處挑在最多人登島時，前往琉球海域進行水域遊憩針對保險資料及成團人數進行稽查，發現有部分業者無法拿出為遊客投保責任保險的完整資料，鵬管處強調，透過潛水活動稽查，強化了對潛水業者的管理及輔導，建立永續發展旅遊環境。

    端午連假本來就是小琉球傳統最旺的旺季，今天共有逾1.3萬人次進島，一大早碼頭就湧現人潮，早上島上還有雨勢，下午放晴，各海灘的浮潛客如同「下水餃」般湧入，鵬管處選在人最多人進行稽查，就為讓業者意識到維護島上遊憩安全及消費環境的行動是刻不容緩。

    鵬管處表示，小琉球獨特的海洋生態系統吸引大量遊客，浮潛親民，大多觀光客都會參加，為確定潛水業者皆有遵守規範，依《水域遊憩活動管理辦法》對帶客從事潛水活動者規定辦理稽查。

    鵬管處會同海巡署等相關單位，在假日到島上5個熱點沙灘共稽查8家正在帶團的潛水業者，發現部分業者所提供的遊客投保責任保險的資料不完整，已請業者儘速補正相關資料，若最後確定未依規定為遊客投保責任險，將依相關《觀光發展條例》開罰，可處3至15萬元罰鍰，並禁止其活動。

    鵬管處強調，以往獲檢舉發現違規樣態皆是帶導潛的教練所帶團客超出規定上限，但在日前已進行相關稽查後，這個端午連假就未發現，在觀光旺季提昇遊客到小琉球旅遊更優化的消費、安全環境，未來工作重點將採不定時不定點水域遊憩潛水活動聯合稽查，期能提高潛水活動安全性，也盼從各個面向努力，將小琉球打造為永續綠色旅遊示範區。

    鵬管處再於端午連假的旺季啟動稽查。（記者陳彥廷攝）

    鵬管處再於端午連假的旺季啟動稽查。（記者陳彥廷攝）

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