臭青母也陣亡？和美新庄子排水油膩膩 環保局採樣緝凶

彰化縣和美鎮新庄子排水漂滿油花。（彰化縣議員賴清美提供）

2025/05/30 21:57

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮新庄子排水疑遭偷排污水，今天（30日）油花漂滿1、2公里，就連俗稱「臭青母」的王錦蛇也陣亡。環保局接獲通報派員稽查，現場採樣，溯源巡視，初步尚未發現有偷排廢油及傾倒廢油情事。

彰化縣議員賴清美說，今天接到和美鎮代表曾薇娟告知，線東路一帶新庄子排水的水門沒有打開，約1、2公里油膩膩，民眾擔心是偷排廢水污染這個灌溉溝渠。

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賴清美到場了解時，有民眾發現裡面有條掛掉的「臭青母」，竟然連蛇都活不了了，擔心烏龜也要死光光，譴責無良廠商趁端午連假加上昨天下雨偷排污水，應該嚴辦。

環保局指出，今天獲報就派員稽查，當場採樣，溯源巡檢，初步沒有發現偷排或是傾倒廢油情事。不過有發現污油，也有油花，是燃料油或是食用油，會進一步調查與釐清，溯源清查找出污染源。

而伸港鄉23日大停電，就是因為臭青母碰到高壓電造成，今天又有臭青母被污染廢油打敗掛掉，民眾大嘆，連臭青母都水逆了！

和美新庄子排水發現死亡臭青母。（彰化縣議員賴清美提供）

彰化縣議員賴清美等人到場了解。（彰化縣議員賴清美提供）

新庄子排水漂滿油花。（彰化縣議員賴清美提供）

彰化縣環保局派員到新庄子排水採樣。（彰化縣環保局提供）

彰化縣環保局派員到新庄子排水稽查採樣。（彰化縣環保局提供）

臭青母死亡。（彰化縣議員賴清美提供）

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