墾丁沙灘嘉年華登場 米白陽傘讓南灣亮起來

陽光沙灘插著米白色傘，呈現墾丁南灣的渡假氛圍。（墾管處提供）

2025/05/30 21:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁南灣沙灘以全新景觀、嶄新意象迎接遊客，墾丁國家公園管理處（墾管處）今明兩天舉辦南灣沙灘嘉年華，結合音樂饗宴、親子互動、沙灘趣味競賽與國家公園創意市集，打造全齡皆宜、從白天嗨到夜晚的盛會。

現場米白色陽傘也營造出清新典雅的海灘氛圍，讓遊客能在舒適環境中，悠閒地感受藍天碧海的魅力，邀請各界共襄盛舉，以行動響應「再次讓南灣亮起來」的願景。

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今天活動下午由在地太鼓隊與舞蹈團體揭開序幕，隨後由南灣社區舞蹈團體以優雅律動展現在地能量，夕陽西下後由DJ Debbie炒熱現場氣氛，屏東創作歌手大成、木吉他創作人廖文強及人氣樂團原子邦妮輪番演出，為南灣夜空帶來動人旋律。

墾管處說，明天的活動以親子為主軸，邀請瓶中信樂團溫柔開唱，蘋果劇團演出童話劇《不開心的小龍女》，藉由海底世界的故事，讓孩童從小培養尊重海洋、愛護自然的價值觀；並由「海洋家族」海葵姊姊與海星哥哥帶動唱跳互動，陪伴大小朋友共創溫馨回憶，南灣周邊還有相關的「OH野市集」、南灣海盜樂園，設有免費冒險海盜船、海盜氣墊及搖搖馬設施，打造親子安心共遊的快樂天地。

還有沙灘趣味競賽的海浪快遞接力賽、沙灘毛毛蟲比賽、沙灘足球射門比賽成功者可獲市集消費券獎勵。

南灣沙灘嘉年華的沙灘趣味競賽。（墾管處提供）

南灣沙灘新意象。（墾管處提供）

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