為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    墾丁沙灘嘉年華登場 米白陽傘讓南灣亮起來

    陽光沙灘插著米白色傘，呈現墾丁南灣的渡假氛圍。（墾管處提供）

    陽光沙灘插著米白色傘，呈現墾丁南灣的渡假氛圍。（墾管處提供）

    2025/05/30 21:27

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁南灣沙灘以全新景觀、嶄新意象迎接遊客，墾丁國家公園管理處（墾管處）今明兩天舉辦南灣沙灘嘉年華，結合音樂饗宴、親子互動、沙灘趣味競賽與國家公園創意市集，打造全齡皆宜、從白天嗨到夜晚的盛會。

    現場米白色陽傘也營造出清新典雅的海灘氛圍，讓遊客能在舒適環境中，悠閒地感受藍天碧海的魅力，邀請各界共襄盛舉，以行動響應「再次讓南灣亮起來」的願景。

    今天活動下午由在地太鼓隊與舞蹈團體揭開序幕，隨後由南灣社區舞蹈團體以優雅律動展現在地能量，夕陽西下後由DJ Debbie炒熱現場氣氛，屏東創作歌手大成、木吉他創作人廖文強及人氣樂團原子邦妮輪番演出，為南灣夜空帶來動人旋律。

    墾管處說，明天的活動以親子為主軸，邀請瓶中信樂團溫柔開唱，蘋果劇團演出童話劇《不開心的小龍女》，藉由海底世界的故事，讓孩童從小培養尊重海洋、愛護自然的價值觀；並由「海洋家族」海葵姊姊與海星哥哥帶動唱跳互動，陪伴大小朋友共創溫馨回憶，南灣周邊還有相關的「OH野市集」、南灣海盜樂園，設有免費冒險海盜船、海盜氣墊及搖搖馬設施，打造親子安心共遊的快樂天地。

    還有沙灘趣味競賽的海浪快遞接力賽、沙灘毛毛蟲比賽、沙灘足球射門比賽成功者可獲市集消費券獎勵。

    南灣沙灘嘉年華的沙灘趣味競賽。（墾管處提供）

    南灣沙灘嘉年華的沙灘趣味競賽。（墾管處提供）

    南灣沙灘新意象。（墾管處提供）

    南灣沙灘新意象。（墾管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播