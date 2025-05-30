端午節7大禁忌一次看！粽子勿送整串、禁慾、忌探病

慈德慈惠堂堂主陳瑞寶。（慈惠堂提供）

2025/05/30 22:59

〔記者許國楨／台中報導〕5月31日正逢農曆五月初五端午節，不僅是吃粽子、划龍舟的熱鬧時刻，根據民俗說法，這一天更是「五毒日」，陰陽轉換劇烈，易染穢氣。台中慈德慈惠堂堂主陳瑞寶提醒，五月在古人眼中被視為「毒月」，端午更是其中最兇險的一天，若不小心觸犯禁忌，恐怕會被穢氣纏身，甚至「被抓交替」。

至於想要平安過節，以下七大禁忌要特別留心：

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第一、忌探病：端午節是五毒日，病菌易聚，探病場所陰氣重，尤其現今新冠疫情頻仍，更要勤洗手、避群聚，謹防病毒上身。

第二、禁慾不行房：《呂氏春秋》中提到，五月宜禁慾、齋戒，以保持體內正氣充盈，若耗損元神，邪氣恐入侵，導致身心失衡。此時飲食也要清淡，最好吃素，避免殺生，以保平安。

第三、忌進森林與山區：端午節時，氣候潮濕悶熱，毒蟲蛇蟻出沒。若必須前往，務必隨身攜帶雄黃以防蟲蛇咬傷。

第四、勿送整串粽子：民間相傳整串粽子帶有「繩煞」之意，容易招來穢氣或象徵上吊，若要送禮，應改以散裝粽子，避免衰運上身。

第五、忌海邊或溪邊活動：端午節為水鬼活躍時期，恐有「抓交替」之憂，加上此時梅雨季易引發溪水暴漲，水災意外頻傳，建議避免靠近海邊或溪邊。

第六、勿亂丟平安符：端午節諸事不宜，易招小人、脾氣暴躁，須用平安符護身，切忌隨意丟棄。

第七、忌有動土或裝修房屋修繕工程必免招致厄運。

此外，一般端午節當天，民眾都會拜神明、祖先、地基主，陳瑞寶指出，拜神明的時間會建議在早上11點前，可以準備供品鮮花一對，五樣水果（桃子、李子、蘋果、柳丁、鳳梨）；拜祖先時間可接近中午，準備雙數飯菜6、10、12即可，水果一份、粽子數量雙數需蒸熟；拜地基主在下午13點至17點，準備單數飯菜3、5，水果ㄧ份、粽子數量單數需蒸熟。

另外端午節因正值寒暑交替之際疾病容易爆發和流行的季節，所以一般住家門口上會掛上艾草、菖蒲、榕樹枝綁成一束懸倒掛在門上以達到驅邪避凶之用，另身上佩戴香包裡面放有艾草、菖蒲、石榴花蒜頭、龍船花具備清香驅蟲避瘟防病，或是繫上五色線即黑、白、黃、綠、紅代表陰陽五行及五方神明保佑。

而今年生肖屬蛇因適逢本命年，要特別注意安全與健康避免外出冒險行為，氣運不佳或體弱多病、免疫力低下、年齡較小孩童因爲端午節氣影響較容易疾病加重，建議儘量待在家中。

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