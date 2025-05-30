端午迎好天氣！高溫飆34度 戶外活動注意防曬

週六（31日）端午節天氣穩定。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/05/30 22:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（31日）端午節天氣穩定，各地氣溫將回升，西半部高溫可達34度，東半部為30度，白天較悶熱，中午前後紫外線強，應注意防曬並多補充水分。

中央氣象署預報，週六端午節各地大多為多雲到晴，僅迎風面東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各山區有局部短暫雷陣雨。

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氣象署提醒，由於東北風影響，桃園至雲林沿海地區及基隆北海岸、恆春半島、澎湖、金門局部有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。

溫度方面，東北季風減弱，風向漸轉為偏東風，各地氣溫將回升，預測西半部高溫32至34度，東半部28至30度，白天較悶熱，中午前後紫外線強；而各地低溫約20至24度；至於澎、金、馬均為多雲到晴的天氣，澎湖24至30度，金門22至29度，馬祖21至26度。

天氣風險公司提醒，下週起西南風明顯增強，受梅雨鋒面影響，各地降雨多，各地天氣都不穩定，尤其是下週二到週四，須嚴防大雨來襲，注意積淹水情況，不過預報仍有變化。

紫外線方面，澎湖縣為「危險級」，其他縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週六因高壓出海，環境風場為東北東風至偏東風，東北東風仍可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區。北部、竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

溫度方面，週六東北季風減弱，風向漸轉為偏東風，各地氣溫將回升。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週六澎湖縣為「危險級」，其他縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六北部、竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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